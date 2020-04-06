Дочки: в Украине вышел новый душещипательный сериал. Видео

В воскресенье, 5 апреля, на телеканале "Украина" состоялась премьера 4-серийной картины "Дочки" производства продакшна IVORY films по заказу канала.

Так, это история о девушке Ирине, которая, оказавшись в сложной жизненной ситуации, была вынуждена отказаться от новорожденной дочери – оставить ее в роддоме. По настоянию матери она уехала за границу, там вышла замуж и жила почти 18 лет. Но мысли о том, что где-то у нее есть ребенок, так и не покинули женщину. Ирина решает вернуться домой и разыскать свою дочь. Вот только это оказалось совсем не просто (чтобы посмотреть все серии, доскролльте до конца страницы).

"Дочки" Фото: tv.ua

Главную роль в четырехсерийном фильме сыграла российская актрисаОльга Арнтгольц. По словам артистки, эта героиня ей совершенно не близка.

"В этом проекте я играю маму очень взрослого ребенка – 17-18 лет. Этот новый для меня опыт, очень интересный. У меня таких взрослых детей нет, и я не знаю, как это. Любопытно изучать эти отношения – не юношеские, не подростковые, а зрелые, когда нужно решать проблемы со взрослыми детьми, ведь в таком возрасте воспитывать то уже нечего. Но мы же не можем играть только то, что нам знакомо. Опираюсь на собственные ощущения, наверное, тем и интересно", – сказала Ольга Арнтгольц, передает Broadcast.

"Дочки" Фото: broadcast.net.ua

Также в фильме играют: Радмила Щеголева,Алиса Лукшина, Вероника Лукьяненко, Кирилл Жандаров, Дарья Легейда, Юрий Гребельник, Оксана Гребенюк и многие другие.

Смотреть онлайн "Дочки":

Серия 1

Серия 2

Серия 3

Серия 4

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