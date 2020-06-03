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3 июня • обновлено в 10:06
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Дочь Успенской резко высказалась о певице

1.8т
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Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина резко высказалась о хейтерах и отношениях с матерью. По ее мнению, мать предала ее, поэтому в будущем они никогда не смогут помириться.

Также Плаксина высказалась по поводу современного шоу-бизнеса, пишет "СтарХит".

"Ты соучастница преступления": дочь Успенской резко высказалась о певице
"Кто там пишет с закрытого аккаунта? Если вы такие правильные, почему у нас общество деградирует? Почему вы не учите других, а пристали к больному человеку? Люди, у которых все идеально, не будут лезть в чужую жизнь. Жертвы теперь разговаривают с садистами, и это самый справедливый народный суд, которого вы все боитесь", — заявила Плаксина.
"Ты соучастница преступления": дочь Успенской резко высказалась о певице

Девушка уверена, что все знаменитости давно забыли про моральные ценности.

"Быдло правит балом, а вы танцуете для них. Вы продали свои жизни и жизни детей за деньги и их аплодисменты. Вы украли жизни своих детей, поэтому мы умираем. Мы лучше умрем, чем продадимся, как вы. Ты соучастница преступления, мама. Ты одна из вершин. Ты же королева, ты нажилась на деградации", — подчеркнула Татьяна.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Любовь Успенская обвинила во всех проблемах с дочерью Татьяной Плаксиной своего супруга Александра.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Любовь Успенская
Место
Россия
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