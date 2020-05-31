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31 мая • обновлено в 16:21
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Дочь Ефремова сделала неожиданное признание о своей ориентации

4.4т
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Анна-Мария Ефремова, дочь российского актера Михаила Ефремова и его супруги актрисы Ксении Качалиной, заявила о своей бисексуальности и склонности к трансгендерности.

Неожиданное признание девушка сделала в эфире шоу "Секрет на миллион". (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Михаил Ефремов с дочкой

Михаил Ефремов с дочкой

СтарХит

По словам 19-летней Анны-Марии, она относится к небинарным персонам, которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной. Она отметила, что может говорить о своих действиях как со стороны маскулинной роли, так и феминной.

"Есть люди, которые не относят себя ни к традиционно маскулинным ролям, ни к традиционно феминным — так называемые небинарные персоны", - сказала девушка.
Анна-Мария Ефремова

Анна-Мария Ефремова

Скриншот из видео

Кроме того, она заявила, что состоит в отношениях с девушкой. Также Ефремова добавила, что мечтает завести однополую семью, усыновить ребенка, а также оставить Россию и поехать жить в Англию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Михаил Ефремов пожаловался, что в связи с карантином из-за пандемии коронавируса артисты и сотрудники театров превратились в дармоедов.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Михаил Ефремов
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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