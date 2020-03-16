Дэниел Рэдклифф рассказал, как и почему напивался во время съемок "Гарри Поттера"

Британский актер Дэниел Рэдклифф, который стал популярным благодаря роли Гарри Поттера, признался, что начал пить во время съемок во франшизе из-за повышенного интереса к его персоне.

Так, по словам знаменитости, он не мог справиться с тем, что в обычной жизни его ассоциировали с экранным героем. Об этом он рассказал в эфире BBC Radio 4, передает NME.

Дэниел Рэдклифф Фото: instagram/daniel9340

"Поначалу я думал, что плохо, если я выйду и напьюсь. Я боялся повышенного интереса, ведь это не просто пьяный парень, это: "О, Гарри Поттер напился в баре"... Это вызывало у людей немного насмешливый интерес. Их это веселило. Чтобы справиться с этим, я пил больше, сильнее напивался, и так продолжалось несколько лет", – рассказал актер.

Кроме того, Дэниел добавил, что больше всего он пил перед выходом последнего фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти", поскольку будущее казалось ему неопределенным.

Дэниел Рэдклифф в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти" Скриншот с видео

"Я паниковал, не знал, что делать дальше – мне было недостаточно комфортно оставаться трезвым", – отметил актер.

К слову, Рэдклифф полностью завязал с алкоголем в 2013 году. За трезвую жизнь он благодарен поддерживающей семье и друзьям на съемочной площадке.

Дэниел Рэдклифф Фото: instagram/daniel9340

Дэниел Рэдклифф Фото: probomond.ru

Дэниел Рэдклифф Фото: instagram/daniel9340

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дэниела Рэдклиффа приняли за бездомного в Нью-Йорке и предложили ему пять долларов на кофе.

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