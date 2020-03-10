Украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, высказался по поводу выступления группы Go_A на конкурсе Евровидение-2020, который пройдет в Роттердаме (Нидерланды).

Так, артист дал комментарий программе "Життя відомих людей" на канале "1+1".

Андрей Данилко gordonua.com

В частности, журналистка поинтересовалась у Данилко, как, по его мнению, в Европе отнесутся к песней на украинском языке.

"Я понимаю, что выступление Go_A будет отличаться. Какое место им поставит жюри, какое место зрители – мне это уже давно не интересно", – заявил Данилко.

Отметим, что на Евровидении-2020 в Роттердаме Украину впервые за 17 лет представят на украинском языке – группа Go_A исполнит композицию "Соловей".

Go_A ivona.bigmir.net

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что группа Go_A изменила конкурсную песню "Соловей", чем вызвала споры в сети. Go_A поедут на Евровидение с треком "Соловей", который объединил в себе современный бит и фольклорные мотивы. После обновления аранжировки песня зазвучала спокойнее и плавнее, что и не понравилось аудитории.

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