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10 марта • обновлено в 13:47
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Данилко неоднозначно высказался о выступлении Go_A на Евровидении

2.8т
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Украинский певец Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, высказался по поводу выступления группы Go_A на конкурсе Евровидение-2020, который пройдет в Роттердаме (Нидерланды).

Так, артист дал комментарий программе "Життя відомих людей" на канале "1+1".

Андрей Данилко

Андрей Данилко

gordonua.com

В частности, журналистка поинтересовалась у Данилко, как, по его мнению, в Европе отнесутся к песней на украинском языке.

"Я понимаю, что выступление Go_A будет отличаться. Какое место им поставит жюри, какое место зрители мне это уже давно не интересно", заявил Данилко.

Отметим, что на Евровидении-2020 в Роттердаме Украину впервые за 17 лет представят на украинском языке – группа Go_A исполнит композицию "Соловей".

Go_A

Go_A

ivona.bigmir.net

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что группа Go_A изменила конкурсную песню "Соловей", чем вызвала споры в сети. Go_A поедут на Евровидение с треком "Соловей", который объединил в себе современный бит и фольклорные мотивы. После обновления аранжировки песня зазвучала спокойнее и плавнее, что и не понравилось аудитории.

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Автор
Анна Михно
Тема
Евровидение-2020
Персоны
Андрей Данилко Go_A
Место
Украина
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