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6 декабря • обновлено в 06:12
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"Челюсть упала!" Кароль соблазнила формами в откровенном наряде

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Украинская певица Тина Кароль порадовала многочисленных поклонников соблазнительным образом.

Фотографии с новогодних съемок во время "Ночь суперхитов" звезда опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж роскошными формами в красном платье с глубоким декольте.

"Вчера съемки Нового года на "1+1" были действительно веселыми", – подписала она фото снимками.

Тина Кароль в соблазнительном наряде на "Ночь суперхитов"

Тина Кароль в соблазнительном наряде на "Ночь суперхитов"

instagram/tina_karol

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"Шальная!" Кароль соблазнила поклонников кокетливым кадром

Поклонники были в восторге от яркого образа популярной певицы. Некоторые даже написали, что им захотелось нарядить елку.

"Круто", "Такая изящная. Просто челюсть упала на пол", "Красный очень идет", "Невозможно оторвать взгляд", "Класс", "Самая лучшая", "Красная королева Тина", "Как тебе идет это платье", "После этих фото захотелось нарядить елку", – отреагировали фанаты.

Тина Кароль в красном платье

Тина Кароль в красном платье

instagram/tina_karol

Тина Кароль – "Ночь суперхитов"

Тина Кароль – "Ночь суперхитов"

instagram/tina_karol

Тина Кароль – роскошный образ

Тина Кароль – роскошный образ

instagram/tina_karol

"Челюсть упала!" Кароль соблазнила формами в откровенном наряде
"Челюсть упала!" Кароль соблазнила формами в откровенном наряде
"Челюсть упала!" Кароль соблазнила формами в откровенном наряде
"Челюсть упала!" Кароль соблазнила формами в откровенном наряде
"Челюсть упала!" Кароль соблазнила формами в откровенном наряде

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль позировала в черном купальнике, буквально подорвав сеть страстным фото.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Теги
фотографии фотосессия Красота шоу-бизнес концерт Новый Год-2020 Мода
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