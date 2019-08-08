Бывший муж Собчак перестал скрывать новые отношения: фото

Бывший муж российской журналистки Ксении Собчак 46-летний актер Максим Виторган впервые опубликовал снимок вместе со своей новой девушкой 28-летней Нино Нинидзе.
Пара отправилась на отдых в Грецию. Фото Виторган опубликовал в Instagram-Stories.
Нино Нинидзе и Максим Виторган
Журнал OK!
Виторган и Нинидзе сфотографировались на борту яхты. На снимке пара держится за руки и смотрит друг на друга.
"Закат и рассвет", — подписал фото Виторган.
Ранее Виторган и Нинидзе были замечены в Одессе. Пара отдыхала возле бассейна в одном из местных отелей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган официально расстались в марте 2019 года.
Уже в апреле счастливого Виторгана заметили в объятиях российской актрисы Дарьи Екамасовой.
Позже ему приписали отношения с артисткой Агнией Кузнецовой.
Также Собчак и Виторган пересеклись на светском мероприятии на Кипре, вызвав подозрения, будто они снова вместе.
В ответ на это Богомолов показал интригующий кадр с Собчак, подчеркнув, что это "ответ бывшему".
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