Бывший муж Собчак перестал скрывать новые отношения: фото

Бывший муж российской журналистки Ксении Собчак 46-летний актер Максим Виторган впервые опубликовал снимок вместе со своей новой девушкой 28-летней Нино Нинидзе.

Пара отправилась на отдых в Грецию. Фото Виторган опубликовал в Instagram-Stories.

Нино Нинидзе и Максим Виторган Журнал OK!

Виторган и Нинидзе сфотографировались на борту яхты. На снимке пара держится за руки и смотрит друг на друга.

"Закат и рассвет", — подписал фото Виторган.

Ранее Виторган и Нинидзе были замечены в Одессе. Пара отдыхала возле бассейна в одном из местных отелей.

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