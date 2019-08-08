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Бывший муж Собчак перестал скрывать новые отношения: фото

1.2т Читать материал на украинском

Бывший муж российской журналистки Ксении Собчак 46-летний актер Максим Виторган впервые опубликовал снимок вместе со своей новой девушкой 28-летней Нино Нинидзе.

Пара отправилась на отдых в Грецию. Фото Виторган опубликовал в Instagram-Stories.

Нино Нинидзе и Максим Виторган

Нино Нинидзе и Максим Виторган

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Виторган и Нинидзе сфотографировались на борту яхты. На снимке пара держится за руки и смотрит друг на друга.

"Закат и рассвет", — подписал фото Виторган.

Бывший муж Собчак перестал скрывать новые отношения: фото

Ранее Виторган и Нинидзе были замечены в Одессе. Пара отдыхала возле бассейна в одном из местных отелей.

Бывший муж Собчак перестал скрывать новые отношения: фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Максим Виторган Ксения Собчак
Место
Россия
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