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31 марта • обновлено в 09:34
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Был секс с 130 людьми: Панин откровенно рассказал о свингерстве с женой

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Скандальный российский актер Алексей Панин признался, что является свингером и однажды принимал участие в сексе, где было 130 человек.

Также в интервью в "Гордону" он рассказал, что по натуре биссексуал и любит "просто классно тра*аться".

"У друзей был дом на Рублевке (Московская область, Россия – Ред.) большой. Было клево. Все занимались сексом и все были счастливы", – вспоминал Панин.

Алексей Панин

Алексей Панин

При этом он отметил, что не запомнил тех, с кем занимался сексом. Также он со своей позиции объяснил философию свингерства.

"Это как нудизм. Философия немножко другая. Мы же все с вами обманываем своих жен, мужей, мы все пытаемся что-то фантазировать. А на самом деле просто можно сесть поговорить – и договориться", – рассуждал актер.

Кроме того, Панин рассказал, что занимался свингерством со своей женой.

"Можно только порадоваться за нее. Ей было хорошо", – подчеркнул российский артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, актер Алексей Панин признался, что стал жертвой пропаганды Кремля и призвал своих сограждан "открыть глаза".

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Алексей Панин
Место
Россия
Тег
Новости России
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