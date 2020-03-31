Был секс с 130 людьми: Панин откровенно рассказал о свингерстве с женой

Скандальный российский актер Алексей Панин признался, что является свингером и однажды принимал участие в сексе, где было 130 человек.

Также в интервью в "Гордону" он рассказал, что по натуре биссексуал и любит "просто классно тра*аться".

"У друзей был дом на Рублевке (Московская область, Россия – Ред.) большой. Было клево. Все занимались сексом и все были счастливы", – вспоминал Панин.

Алексей Панин

При этом он отметил, что не запомнил тех, с кем занимался сексом. Также он со своей позиции объяснил философию свингерства.

"Это как нудизм. Философия немножко другая. Мы же все с вами обманываем своих жен, мужей, мы все пытаемся что-то фантазировать. А на самом деле просто можно сесть поговорить – и договориться", – рассуждал актер.

Кроме того, Панин рассказал, что занимался свингерством со своей женой.

"Можно только порадоваться за нее. Ей было хорошо", – подчеркнул российский артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, актер Алексей Панин признался, что стал жертвой пропаганды Кремля и призвал своих сограждан "открыть глаза".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.