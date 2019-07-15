"Почти голая": Каменских взбудоражила сеть откровенным фото

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потапа), взволновала сеть пошлой фотографией.
Так, на своей странице в Instagram она опубликовала снимок со съемок клипа "Константа", на котором позировала в откровенном наряде.
"Все, здурела Настя, полностью... Скоро будет порно-звездой", "Похоже на видео для взрослых", "Красивое тело у красивой девушки", "Вы бомбезная пара", "Настя, может уже без белья? Давай уже голой", — пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
После этого они отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться из отдыха.
Потап после свадьбы начал делиться эротическими фотографиями голой жены.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!