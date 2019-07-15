"Почти голая": Каменских взбудоражила сеть откровенным фото

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потапа), взволновала сеть пошлой фотографией.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала снимок со съемок клипа "Константа", на котором позировала в откровенном наряде.

"Все, здурела Настя, полностью... Скоро будет порно-звездой", "Похоже на видео для взрослых", "Красивое тело у красивой девушки", "Вы бомбезная пара", "Настя, может уже без белья? Давай уже голой", — пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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