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"Почти голая": Каменских взбудоражила сеть откровенным фото

52.5т Читать материал на украинском

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потапа), взволновала сеть пошлой фотографией.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала снимок со съемок клипа "Константа", на котором позировала в откровенном наряде.

"Почти голая": Каменских взбудоражила сеть откровенным фото
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"Все, здурела Настя, полностью... Скоро будет порно-звездой", "Похоже на видео для взрослых", "Красивое тело у красивой девушки", "Вы бомбезная пара", "Настя, может уже без белья? Давай уже голой", — пишут в сети.

"Почти голая": Каменских взбудоражила сеть откровенным фото
"Почти голая": Каменских взбудоражила сеть откровенным фото
"Почти голая": Каменских взбудоражила сеть откровенным фото
"Почти голая": Каменских взбудоражила сеть откровенным фото
"Почти голая": Каменских взбудоражила сеть откровенным фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Настя Каменских (NK) Алексей Потапенко (Потап)
Место
Украина
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
КАЛ И МОЧА ПОЖЕНИЛИСЬ!!! И ТЕПЕРЬ ОНИ СЕМЬЯ - «КАЛМОЧА»!!! И ВСЕ РАВНО РЕЙТИНГ ПАДАЕТ!!! ЖАВАЙ УЖЕ АНАЛОЧКУ ВЫКЛАДЫВАЙТЕ... ХУЛИ СТЕСНЯТЬСЯ!!! ТЫЖ ПАТАП ИЗ КАЛМОЧИ!!!
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Sotnyk Misha
Sotnyk Misha
Kotlyar Vovchik, оце, тебе ушльопку бомануло...
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