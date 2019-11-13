"Будешь лежать, как Сталин": Алибасов подрался с журналисткой

Российский продюсер Бари Алибасов накинулся на журналистку и попытался уложить ее на пол.

Как передает Собеседник, инцидент произошел на одном из мероприятий, где среди гостей был скандальный продюсер. К Бари подошла журналистка с просьбой об интервью. Девушка хотела узнать, как себя чувствует Алибасов после отравления. На что продюсер скомандовал: "Иди ложись!"

Бари Алибасов подрался с журналисткой Собеседник

Впрочем, следовать указаниям Бари журналистка не спешила. Поэтому Алибасов накинулся на корреспондентку, начал ее скручивать, чтобы уложить на пол. В ответ девушка заехала продюсеру микрофоном по лицу.

"Отдай ему всю эту хрень. Будешь лежать очень культурно, как Ленин и Сталин", - заявил Бари.

Однако вскоре, когда Алибасов понял, что журналистка не собирается ему подчиняться, помрачнел и ушел.

Бари Алибасов подрался с журналисткой Собседник

Как сообщал OBOZREVATEL, сын российского продюсера Бари Алибасова заработал на болезни отца 20 миллионов рублей и исчез. На этой почве в сети разгорелся скандал. В частности, его обвиняли в пиаре за счет здоровья отца.

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