Бритни Спирс встревожила фанатов загадочными танцами в бикини. Видео

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс уже который месяц продолжает "пугать" поклонников странными видео эротических танцев.

Так, на этот раз 38-летняя знаменитость опубликовала ролик, на котором двигалась под песню Мадонны Justify My Love. Артистка была одета в бикини, состоящего из красного топа и черных маленьких трусов. Видео появилось на личной странице в Instagram певицы, однако вскоре она его удалила (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Под другими публикациями певицы поклонники выразили беспокойство относительно ее психического здоровья, из-за странных движений и мимики на последнем видео.

"Бритни, ты в порядке?", "Твои видео – самые странные вещи на свете", "Ты нас пугаешь. У тебя все нормально?", "Она сходит с ума", "Ее накачали наркотиками. Отправьте это в полицию", "Куда смотрит ее семья… Она явно не в порядке и продолжает публиковать такое. А потом еще удаляет", "Мертвые глаза. Пустота во взгляде и грусть", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мать Бритни Спирс подала запрос в окружной суд Лос-Анджелеса (США), чтобы контролировать финансы дочери.