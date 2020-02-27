Популярная американская певица Бритни Спирс показала на видео, как сломала ногу.

Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На кадрах видно, как певица в желтом спортивном топе и черных шортах энергично танцевала в студии. Затем Спирс оступилась и упала на пол, держась за ногу (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Бритни Спирс

"Я не танцевала в течение шести месяцев, поэтому я была в полном восторге в этот момент. И да, я знаю, что я босиком. Не смейтесь, но так у меня лучше сцепление с полом. Здесь вы можете услышать, как я сломала ногу. Извините, это довольно громко", – написала Бритни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бритни Спирс была замечена с травмированной ногой на улицах Лос-Анджелеса, когда направлялась в студию загара.

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