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27 февраля • обновлено в 14:11
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Бритни Спирс показала, как сломала ногу. Видео

1.4т
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Популярная американская певица Бритни Спирс показала на видео, как сломала ногу.

Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На кадрах видно, как певица в желтом спортивном топе и черных шортах энергично танцевала в студии. Затем Спирс оступилась и упала на пол, держась за ногу (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Бритни Спирс

Бритни Спирс

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"Я не танцевала в течение шести месяцев, поэтому я была в полном восторге в этот момент. И да, я знаю, что я босиком. Не смейтесь, но так у меня лучше сцепление с полом. Здесь вы можете услышать, как я сломала ногу. Извините, это довольно громко", – написала Бритни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бритни Спирс была замечена с травмированной ногой на улицах Лос-Анджелеса, когда направлялась в студию загара.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Бритни Спирс
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