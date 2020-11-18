Брежнева полностью оголилась в клипе: вместе с ней снялась ее 19-летняя дочь

Украинская певица Вера Брежнева презентовала горячий клип на песню Sestra, которую посвятила своим близким.

В ролике артистка предстала в пикантных нарядах, а на некоторых кадрах она позировала полностью голой. Клип опубликован на YouTube-канале артистки (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, 38-летняя исполнительница танцевала перед камерой практически обнаженной, прикрывая пикантные места доской для серфинга. Также Брежнева позировала полностью голой за полупрозрачной ширмой и в стеклянной ванне. Также она продемонстрировала безупречное тело в синем купальнике, сидя верхом на косатке.

Вместе с Брежневой в клипе в откровенных образах снялись ее подруги, а также 19-летняя дочь Соня Киперман, специально прилетевшая на съемки из США. Компанию певице составили дизайнеры Ханна Хмелева, Катя Сильченко и Анна Осмехина.

"Это видео – ода женской красоте и сексуальности в разном возрасте и разных проявлениях. Сочные краски, классная музыка, правильный настрой – и вот ты уже понимаешь, что сложности можно и нужно переживать в правильной компании", – рассказала Брежнева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Брежнева снялась в мюзикле украинского артиста MONATIK под названием "Ритм". Также в нем появились "Время и Стекло", Mишель Андраде, The Hardkiss, Владимир Дантес и другие.