Без жены, но с парнями: журналисты узнали, как отдыхал Олег Винник

Более недели певец Олег Винник в соцсетях радует своих поклонниц яркими фотографиями и видео со своего отпуска в Доминиканской республике.

На протяжении всего отдыха Винник постоянно выкладывает в соцсети фотографии и видео себя счастливого – с кокосами, в бассейне, на пляже и на пальме. Но почему Винник выбрал для отдыха Доминикану – для опытных путешественников загадка. Они говорят, что в январе-феврале там намного лучше, ведь не так жарко и в воде не так много водорослей, сообщает "ТСН".

Олег Винник на отдыхе instagram.com/olegg.vynnyk

Карибский остров на фото выглядит райским, но опытные отдыхающие предупреждают: сейчас там делать нечего. Лето на Доминикане - низкий сезон: страшная жара и грязный океан. При этом, он не только грязный, но и вонючий – и все из-за водорослей. Они всюду и именно от них идет невыносимый запах. Местные против них применяют сетки и лопаты, но это не помогает – вода в Доминикане сейчас темная, а не голубая.

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Но если с сезоном отпуска на Доминикане Винник ошибся, то место на острове выбрал самое дорогое. Он поселился в поместье под названием "Вилла Бланка", где и отметил свое 45-летие.

В этом районе Пунта Каны живут только богатые и знаменитые. Чтобы попасть внутрь, надо преодолеть два пункта пропуска со шлагбаумами. Здесь находится большое поле для гольфа и несколько десятков имений, в частности, и те, что принадлежат Хулио Иглесиасу и Михаилу Барышникову. Передвигаются жители вилл преимущественно на гольфкарах, а от посторонних глаз - прячутся.

Особняк, где жил Винник, рассчитан на шесть королевских спален. В нем есть джакузи, бассейн, собственный повар и дизайн от Оскара Де Ла Ренты. Двор выходит на поле для гольфа. Журналистам удалось снять эксклюзивные кадры, как Винник выходит из гольф-кара и направляется в сторону моря. Рядом с ним продюсер и двое парней – один из них, очевидно, сын Винника, 14-летний Джулиан.

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Жену Таисию, она же бэк-вокалистка Таюне, за все время журналисты ни разу не увидели. Была ли она вместе с Олегом на отдыхе, до сих пор неизвестно.

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По подсчетам журналистов, такой активный отдых вместе с перелетом и арендой виллы обошелся Виннику в почти миллион гривен.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Винник рассказал, как придумал свою самую известную песню.