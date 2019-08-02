Без Лободы? Танцующего Линдеманна заметили в окружении звезд из РФ

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн зажег на яхте российского музыканта Эмина. Кроме того, на вечеринке присутствовали Яна Чурикова, Александр Ревва и Вахтанг.

Отмечается, что танцевал вокалист Rammstein под кавказские песни. Об этом говорится в Telegram-канале "Только никому".

Тилль Линдеманн 1news.com.ua

"На этом видео Тилль Линдеманн танцует кавказские танцы с папироской, а может и с косячком, в зубах в компании Реввы, Яны Чуриковой, Вахтанга и других друзей Эмина на его вилле в Баку. Какие там "ду хаст"? Рокер зажигает под восточные мотивы. Интересно, что ж пышка Стивен Сигал на таких тусовках не появляется, а за него немец танцпол топчет?", - говорится в сообщении.

Как ране писал OBOZREVATEL, солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сел за штурвал самолета на пути в Москву. Видео из авиалайнера он опубликовал на своей странице в Instagram. На кадрах показано, как Тилль управлял самолетом в кресле пилота. На панели управления можно разглядеть скорость, с которой летит лайнер — 673 км/ч

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