Беременная участница российского 'Холостяка' заразилась коронавирусом

Беременная экс-участница российского шоу "Холостяк" с Алексеем Воробьевым Наталья Горожанова заразилась коронавирусом.

Об этом 31-летняя женщина рассказала на личной странице в Instagram. По словам Натальи, началось все с обычного насморка и частичной потери обоняния. Однако врача она вызвала только после того, как ее температура серьезно поднялась, а самочувствие ухудшилось.

"Началось все постепенно. Первым появился насморк. После – частичная потеря обоняния. Но такое бывало и при обычной простуде, поэтому не паниковала и не спешила к врачам и за анализами. Когда обоняние пропало напрочь и температура поднялась до 38, стало тяжко: кости ломило, глаза жгли и слезились. Вызвала скорую. Приехали, померили температуру, давление, проверили кислород в крови и на основе последнего сказали, что надо ехать делать КТ, так как все признаки короны. Я сначала сопротивлялась, пречитала, что все дома лечатся и я смогу, но бригада скорой меня убедила в обратном сделав пару звонков врачам, где на громкой связи я услышала действительно важные и неоспоримые аргументы к госпитализации", – отметила Горожанова.

Беременная участница "Холостяка" Наталья Горожанова заразилась коронавирусом (Instagram Натальи Горожановой)

Она также добавила, что в больнице ее отправили на компьютерную томографию, чтобы проверить легкие. Как результат – двусторонняя пневмония.

"КТ показал двухстороннюю пневмонию. Начальная стадия. На такой стадии не госпитализируют, а лечатся дома, но опять же не в моем положении", – заявила женщина.

Беременная участница "Холостяка" Наталья Горожанова заразилась коронавирусом (Instagram Натальи Горожановой)

Горожанова отметила: несмотря на беременность, она не переживает за исход болезни. Женщина находится под присмотром медиков, которые капают витамины, колют антибиотики и постоянно измеряют уровень кислорода в крови.

Беременная участница "Холостяка" Наталья Горожанова заразилась коронавирусом (Instagram Натальи Горожановой)

Напомним, что Наталья Горожанова стала широко известна благодаря участию в четвертом сезоне шоу "Холостяк" с певцом Алексеем Воробьевым. Наталья дошла до финала, однако так и не получила кольцо. Горожанова не смогла признаться в любви Алексею, потому что хотела узнать его получше. Воробьева это не устроило, и в финале он предпочел остаться один.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущая Настя Ивлеева и ее муж певец Элджей сообщили о том, что заболели коронавирусом. С ними проживала также ее мама – она в группе риска.