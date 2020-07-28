МоваЯзык

Топ-темы:

Беременная участница российского "Холостяка" заразилась коронавирусом

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
1,6 т.
Беременная участница российского 'Холостяка' заразилась коронавирусом

Беременная участница "Холостяка" Наталья Горожанова заразилась коронавирусом (Instagram Натальи Горожановой).

Беременная экс-участница российского шоу "Холостяк" с Алексеем Воробьевым Наталья Горожанова заразилась коронавирусом.

Об этом 31-летняя женщина рассказала на личной странице в Instagram. По словам Натальи, началось все с обычного насморка и частичной потери обоняния. Однако врача она вызвала только после того, как ее температура серьезно поднялась, а самочувствие ухудшилось.

"Началось все постепенно. Первым появился насморк. После – частичная потеря обоняния. Но такое бывало и при обычной простуде, поэтому не паниковала и не спешила к врачам и за анализами. Когда обоняние пропало напрочь и температура поднялась до 38, стало тяжко: кости ломило, глаза жгли и слезились. Вызвала скорую. Приехали, померили температуру, давление, проверили кислород в крови и на основе последнего сказали, что надо ехать делать КТ, так как все признаки короны. Я сначала сопротивлялась, пречитала, что все дома лечатся и я смогу, но бригада скорой меня убедила в обратном сделав пару звонков врачам, где на громкой связи я услышала действительно важные и неоспоримые аргументы к госпитализации", – отметила Горожанова.

Беременная участница "Холостяка" Наталья Горожанова заразилась коронавирусом (Instagram Натальи Горожановой)

Беременная участница "Холостяка" Наталья Горожанова заразилась коронавирусом (Instagram Натальи Горожановой)

Она также добавила, что в больнице ее отправили на компьютерную томографию, чтобы проверить легкие. Как результат – двусторонняя пневмония.

"КТ показал двухстороннюю пневмонию. Начальная стадия. На такой стадии не госпитализируют, а лечатся дома, но опять же не в моем положении", – заявила женщина.

Беременная участница "Холостяка" Наталья Горожанова заразилась коронавирусом (Instagram Натальи Горожановой)

Беременная участница "Холостяка" Наталья Горожанова заразилась коронавирусом (Instagram Натальи Горожановой)

Горожанова отметила: несмотря на беременность, она не переживает за исход болезни. Женщина находится под присмотром медиков, которые капают витамины, колют антибиотики и постоянно измеряют уровень кислорода в крови.

Беременная участница "Холостяка" Наталья Горожанова заразилась коронавирусом (Instagram Натальи Горожановой)

Беременная участница "Холостяка" Наталья Горожанова заразилась коронавирусом (Instagram Натальи Горожановой)

Напомним, что Наталья Горожанова стала широко известна благодаря участию в четвертом сезоне шоу "Холостяк" с певцом Алексеем Воробьевым. Наталья дошла до финала, однако так и не получила кольцо. Горожанова не смогла признаться в любви Алексею, потому что хотела узнать его получше. Воробьева это не устроило, и в финале он предпочел остаться один.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущая Настя Ивлеева и ее муж певец Элджей сообщили о том, что заболели коронавирусом. С ними проживала также ее мама – она в группе риска.

РоссияНовости Россиишоу-бизнесшоу
Поделиться в Facebook
  2. Шоу
  3. Люди