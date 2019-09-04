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4 сентября • обновлено в 10:19
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Бейонсе — 38: как менялась культовая певица

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Популярная американская певица Бейонсе в среду, 4 сентября, празднует день рождения.

Так, звезде исполняется 38 лет. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как менялась артистка.

Бейонсе — 38: как менялась культовая певица

Бейонсе

Фото из Instagram

Бейонсе родилась 4 сентября 1981 года в Хьюстоне. Еще будучи ребенком, она участвовала в разных вокальных и танцевальных конкурсах. Прославилась Бейонсе в конце 1990-х годов, будучи солисткой женской R&B группы Destiny’s Child.

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Бейонсе — 38: как менялась культовая певица

Бейонсе в детстве

Фото: Lichnosti

Бейонсе — 38: как менялась культовая певица

Бейонсе и первый состав "Destiny's Child"

Фото: uznayvse.ru

Бейонсе — 38: как менялась культовая певица

Бейонсе и Destiny's Child

Фото: uznayvse.ru

Бейонсе — 38: как менялась культовая певица

Бейонсе и Destiny's Child

Фото: i.pinimg.com

Во время раскола Destiny’s Child певица выпустила свой дебютный сольный альбом Dangerously in Love (2003), в который входили такие хиты, как "Crazy in Love", "Baby Boy", и который стал одним из самых успешных альбомов 2003 года. За этот альбом Бейонсе получила рекордные пять музыкальных премий "Грэмми".

Бейонсе — 38: как менялась культовая певица

Обложка к альбому Бейонсе Dangerously in Love

Фото: beyoncepedia.fandom.com

Бейонсе — 38: как менялась культовая певица

Бейонсе

Фото: ru.hellomagazine.com

Бейонсе — 38: как менялась культовая певица

Бейонсе

Фото: peopletalk.ru

В 2006 году Бейонсе выпустила альбом B’Day, он занял первую строку в чартах Billboard. Ее третий сольный альбом I Am… Sasha Fierce, выпущенный в ноябре 2008 года, включал хит "Single Ladies (Put a Ring on It)". Альбом и его синглы заработали шесть "Грэмми", что стало рекордом для певицы.

Бейонсе — 38: как менялась культовая певица

Бейонсе

Фото: peopletalk.ru

Бейонсе — 38: как менялась культовая певица

Бейонсе

Фото: www.oops.ru

В апреле 2012 года женщину также признали самой красивой на планете по версии журнала People. В 2017 году Бейонсе заняла первое место в рейтинге Billboard’s Top 50 Money Makers of 2016 (самых высокооплачиваемых музыкантов за 2016 год). По данным издания ее доход составлял 62,1 миллиона долларов.

Бейонсе — 38: как менялась культовая певица

Бейонсе

Фото: www.oops.ru

Бейонсе — 38: как менялась культовая певица

Бейонсе

Фото: www.oops.ru

Отметим, что Бейонсе — одна из самых успешных артисток "Грэмми", получившая 20 наград, 17 из которых получены ею как сольной исполнительницей и три — как участницей группы Destiny’s Child.

Бейонсе — 38: как менялась культовая певица

Бейонсе

Фото из Instagram

Бейонсе — 38: как менялась культовая певица

Бейонсе

Фото из Instagram

Бейонсе — 38: как менялась культовая певица

Бейонсе

Фото из Instagram

Бейонсе — 38: как менялась культовая певица

Бейонсе

Фото из Instagram

Бейонсе — 38: как менялась культовая певица

Бейонсе

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журнал Rolling Stone представил список из 100 лучших песен XXI века. На первом месте оказалась совместная композиция Джей-Зи и Бейонсе — "Crazy in Love", сингл с дебютного альбома 2003 года "Dangerously in Love".

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Персона
Бейонсе
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