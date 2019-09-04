Бейонсе — 38: как менялась культовая певица

Популярная американская певица Бейонсе в среду, 4 сентября, празднует день рождения.

Так, звезде исполняется 38 лет. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как менялась артистка.

Бейонсе Фото из Instagram

Бейонсе родилась 4 сентября 1981 года в Хьюстоне. Еще будучи ребенком, она участвовала в разных вокальных и танцевальных конкурсах. Прославилась Бейонсе в конце 1990-х годов, будучи солисткой женской R&B группы Destiny’s Child.

Бейонсе в детстве Фото: Lichnosti

Бейонсе и первый состав "Destiny's Child" Фото: uznayvse.ru

Бейонсе и Destiny's Child Фото: uznayvse.ru

Бейонсе и Destiny's Child Фото: i.pinimg.com

Во время раскола Destiny’s Child певица выпустила свой дебютный сольный альбом Dangerously in Love (2003), в который входили такие хиты, как "Crazy in Love", "Baby Boy", и который стал одним из самых успешных альбомов 2003 года. За этот альбом Бейонсе получила рекордные пять музыкальных премий "Грэмми".

Обложка к альбому Бейонсе Dangerously in Love Фото: beyoncepedia.fandom.com

Бейонсе Фото: ru.hellomagazine.com

Бейонсе Фото: peopletalk.ru

В 2006 году Бейонсе выпустила альбом B’Day, он занял первую строку в чартах Billboard. Ее третий сольный альбом I Am… Sasha Fierce, выпущенный в ноябре 2008 года, включал хит "Single Ladies (Put a Ring on It)". Альбом и его синглы заработали шесть "Грэмми", что стало рекордом для певицы.

Бейонсе Фото: peopletalk.ru

Бейонсе Фото: www.oops.ru

В апреле 2012 года женщину также признали самой красивой на планете по версии журнала People. В 2017 году Бейонсе заняла первое место в рейтинге Billboard’s Top 50 Money Makers of 2016 (самых высокооплачиваемых музыкантов за 2016 год). По данным издания ее доход составлял 62,1 миллиона долларов.

Бейонсе Фото: www.oops.ru

Бейонсе Фото: www.oops.ru

Отметим, что Бейонсе — одна из самых успешных артисток "Грэмми", получившая 20 наград, 17 из которых получены ею как сольной исполнительницей и три — как участницей группы Destiny’s Child.

Бейонсе Фото из Instagram

Бейонсе Фото из Instagram

Бейонсе Фото из Instagram

Бейонсе Фото из Instagram

Бейонсе Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журнал Rolling Stone представил список из 100 лучших песен XXI века. На первом месте оказалась совместная композиция Джей-Зи и Бейонсе — "Crazy in Love", сингл с дебютного альбома 2003 года "Dangerously in Love".

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