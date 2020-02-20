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20 февраля • обновлено в 09:47
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"Арест обеспечен": Антонов резко высказался о песнях Лободы и Бузовой

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Советский и российский композитор и певец Юрий Антонов высказался о творчестве современных артистов, в частности о песнях Светланы Лободы и Ольги Бузовой.

Так, как передает Teleprogramma.pro, в программе "Судьба человека" на канале "Россия-1" ведущий Борис Корчевников включил артисту несколько клипов известных исполнителей.

Юрий Антонов

Юрий Антонов

КП

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Посмотрев видео, Антонов признался:

"Громить я их творчество, конечно, не буду. Но вовсе не потому, что у меня мягкий характер. Время сейчас просто другое. В СССР арестовали бы на 15 суток. Арест был бы обеспечен за такие песни".

Светлана Лобода

Светлана Лобода

МК

Кроме того, композитор заявил, что Лобода и Бузова поют для своего поколения. Однако, по словам Антонова, современные песни не запоминаются, потому что их слишком много.

"Мое поколение писало песни, которые звучат и пользуются успехом и через 40 и 50 лет. Вот в чем основная разница", – добавил артист.

Ольга Бузова

Ольга Бузова

rg.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с певицей Ольгой Бузовой на концерте в Калуге (РФ) произошел конфуз. Во время своего выступления звезда решила упасть со сцены в толпу поклонников, но никто ее не поймал – все просто смеялись.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Светлана Лобода Ольга Бузова
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Обожаю Антонова. И все-все, кого я знаю, независимо от возраста, его песни обожают!
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