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22 октября • обновлено в 05:22
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Анне Кошмал — 25: как менялась звезда сериала "Сваты"

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Украинской актрисе Анне Кошмал, известной по роли внучки-подростка Жени в сериале "Сваты", во вторник, 22 октября, исполняется 25 лет.

Так, артистка начала сниматься в ситкоме в 17 лет и это был ее первый киноопыт. В связи с этим OBOZREVATEL решил показать, как менялась звезда.

Анна Кошмал

Анна Кошмал

Фото из Instagram

Анна Кошмал родилась 22 октября 1994 года в Киеве. Свою актерскую карьеру она начала в 2011 году. Девушку утвердили на роль Жени Ковалевой в пятом сезоне российско-украинского комедийного телесериала "Сваты", который сделал ее широко известной. Анна сыграла в ситкоме своенравного подростка-гота. Отметим, что для роли ей пришлось из блондинки перекраситься в брюнетку.

Анна Кошмал до и после

Анна Кошмал до и после

Фото: uznayvse.ru

Анна Кошмал в сериале "Сваты"

Анна Кошмал в сериале "Сваты"

Фото: kolybanov.livejournal.com

Анна Кошмал в сериале "Сваты"

Анна Кошмал в сериале "Сваты"

Фото: uznayvse.ru

Анна Кошмал в сериале "Сваты"

Анна Кошмал в сериале "Сваты"

Фото: zen.yandex.ru

Анна Кошмал в сериале "Сваты"

Анна Кошмал в сериале "Сваты"

Фото: uznayvse.ru

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После завершения работы в "Сватах", Кошмал получила главную роль в телесериале "Сашка". Затем были роли в сериалах "Слуга народа", "Не зарекайся", "Когда наступит рассвет", "Дочки-мачехи", "Хороший парень" и других. В общем счете Анна снялась более, чем в 20 кинокартинах.

Анна Кошмал в сериале "Сашка"

Анна Кошмал в сериале "Сашка"

Фото: torrentik.co

Анна Кошмал в сериале "Слуга народа"

Анна Кошмал в сериале "Слуга народа"

Фото: kino-teatr.ru

Анна Кошмал в сериале "Не зарекайся"

Анна Кошмал в сериале "Не зарекайся"

Фото: screenfiction.org

Анна Кошмал на съемках сериала "Хороший парень"

Анна Кошмал на съемках сериала "Хороший парень"

Фото из Instagram

Отметим, что Кошмал также позировала для мужского журнала "Maxim" (2015 год). Сейчас же она замужем, воспитывает годовалого сына и продолжает сниматься в кино.

Анна Кошмал сналась для "Maxim" (2015 год)

Анна Кошмал сналась для "Maxim" (2015 год)

Фото: maximonline.ru

Свадьба Анны Кошмал

Свадьба Анны Кошмал

Фото из Instagram

Анна Кошмал

Анна Кошмал

Фото из Instagram

Анна Кошмал

Анна Кошмал

Фото из Instagram

Анна Кошмал

Анна Кошмал

Фото из Instagram

Анна Кошмал

Анна Кошмал

Фото из Instagram

Анна Кошмал

Анна Кошмал

Фото из Instagram

Анна Кошмал

Анна Кошмал

Фото из Instagram

Анна Кошмал

Анна Кошмал

Фото из Instagram

Анна Кошмал

Анна Кошмал

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее всплыли пикантные фото молодой звезды сериала "Сваты" Анны Кошмал.

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Тег
Сваты
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