Украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет живет в РФ, поделилась с поклонниками пикантным видео.

Так, на нем 41-летняя артистка позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав пышную грудь. Соответствующий ролик она опубликовала в своих Instagram-сторис (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Ани Лорак засветила пышную грудь в купальнике (скриншот)

Предлагаем посмотреть и на пикантные фото Ани Лорак, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Ани Лорак в откровенном боди (Instagram Ани Лорак)

Ани Лорак в пикантной фотосессии (Instagram Ани Лорак)

Ани Лорак сексуально позирует на камеру (Instagram Ани Лорак)

Ани Лорак в откровенном купальнике (Instagram Ани Лорак)

Соблазнительная Ани Лорак (Instagram Ани Лорак)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак поделилась секретами идеальных форм. Она отметила, что ей пришлось удалить пять продуктов из своего рациона для стройной фигуры.