Ани Лорак вышла в свет с молодым бойфрендом: появилось видео

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, приехала на "Новую волну" в Сочи (Россия) со своим бойфрендом, 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом.
Соответствующее видео появилось на одной из фан-страниц Ани Лорак в Instagram. На нем видно, как артистка вышла из здания первой, а за ней наклонив голову вниз последовал Егор (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Ани Лорак и Егор Глеб
Фото из Instagram
Отметим, что поклонников певицы возмутил тот факт, что рядом с ней Егор постоянно прячет свое лицо. Некоторые даже предположили, что он стесняется Лорак.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ани Лорак рассталась с супругом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила почти 10 лет в браке.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
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