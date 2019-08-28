Ани Лорак вышла в свет с молодым бойфрендом: появилось видео

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, приехала на "Новую волну" в Сочи (Россия) со своим бойфрендом, 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом.

Соответствующее видео появилось на одной из фан-страниц Ани Лорак в Instagram. На нем видно, как артистка вышла из здания первой, а за ней наклонив голову вниз последовал Егор (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Ани Лорак и Егор Глеб Фото из Instagram

Отметим, что поклонников певицы возмутил тот факт, что рядом с ней Егор постоянно прячет свое лицо. Некоторые даже предположили, что он стесняется Лорак.

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