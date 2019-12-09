Вассерману – 67: как изменился пропагандист после бегства из Украины в Россию

Скандальный публицист и уроженец Одессы Анатолий Вассерман, который в 2016 году сбежал в Россию и получил ее гражданство, 9 декабря отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 67 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил выяснить, как сейчас выглядит Вассерман и как ему живется в России (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

vk.com/vasermans

Анатолий Вассерман родился в Одессе 9 декабря 1952 года в еврейской семье. Он стал известен благодаря участию в интеллектуальных передачах в Украине и России. Вассерман побеждал в "Что? Где? Когда?", "Брейн ринг", "Своя игра" и других.

Также Анатолий Вассерман известен своей украинофобией и скандальными высказываниями об Украине и России.

vk.com/vasermans

Так, он продвигал идею присоединения Украины к Российской Федерации. Особенно резонансными оказались заявления Вассермана в адрес украинского языка, который он неоднократно называл "диалектом русского".

В 2016 году Анатолий Вассерман получил гражданство России и уехал из Украины. Президент России Владимир Путин лично своим указом дал Вассерману российское гражданство.

Причем после этого Вассерман заявил, что боится преследований со стороны киевских властей, а Украина, по его мнению, является "недоразумением".

24smi.org

Заметим, в 2015 году Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Анатолия Вассермана – "за призывы к изменению границ территории Украины или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, в совокупности с разжиганием национальной вражды".

vk.com/vasermans

Известно, что после переезда в Россию в 2016 году Анатолий Вассерман успел поучаствовать в политической жизни страны. Пропагандист выдвигался кандидатом в депутаты по региональному списку Москвы от партии "Справедливая Россия" на выборах в Государственную думу VII созыва, однако занял 2-е место в округе. Его опередил Антон Жарков, кандидат "Единой России".

Сейчас Вассерман проводит выездные лекции по России. А в начале 2019 года он снялся в клипе Ольги Бузовой на хит "Танцуй под Бузову". По сюжету видео Вассерман беседует с тремя девушками, которые, устав от его речей, начинают танцевать. Вассерман также не выдерживает и присоединяется к ним.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, популярная российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в эфире шоу "Секрет на миллион" продемонстрировала свое белье Анатолию Вассерману. Кроме того, в эфире программы Вассерман признался в своей девственности.

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