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Анатолич откровенно рассказал, как убили его отца

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
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Анатолий Анатолич откровенно рассказал, как убили его отца

Анатолий Анатолич откровенно рассказал, как убили его отца. Mewos Journal

Телеведущий Анатолий Анатолич (настоящая фамилия Яцечко) признался, что его отца Анатолия убили из-за конфликта с другом.

Трагедия случилась в Кривом Роге в 1980-е, когда шоумену было 2,5 года. Интервью главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман с телеведущим опубликовали в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В те времена только появились у нас наркотики. Мой отец также был с этим связан. И у него случился конфликт с другом детства, потому что их двух арестовали, моя бабушка искупила отца, а тот отсидел год", – рассказал Анатолич.

Интервью Олеси с Анатолием.

Интервью Олеси с Анатолием. скриншот

Когда товарищ вышел из тюрьмы, то захотел отомстить отцу телеведущего. Анатолий-старший тогда с женой праздновал день рождения знакомого, но решил быстрее поехать домой, чтобы поговорить с другом, который взял еще с собой незнакомца в состоянии наркотического опьянения.

"Началась драка. А на улице висели одеяла, которые сушились на морозе. Отец там запутался, и его смертельно ранили ножом", – поделился шоумен.

Мать Анатолича узнала о ранении от правоохранителей. Когда женщина приехала в больницу, то он уже был мертв. По словам телеведущего, виновников арестовали. Незнакомец умер в тюрьме, а друг его отца отсидел срок и вышел на свободу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Анатолич рассказал, как однажды вел корпоратив по случаю дня рождения сына бывшего президента Украины Виктора Януковича – Виктора Януковича-младшего.

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