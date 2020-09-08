Анатолич откровенно рассказал, как убили его отца

Телеведущий Анатолий Анатолич (настоящая фамилия Яцечко) признался, что его отца Анатолия убили из-за конфликта с другом.

Трагедия случилась в Кривом Роге в 1980-е, когда шоумену было 2,5 года. Интервью главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман с телеведущим опубликовали в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В те времена только появились у нас наркотики. Мой отец также был с этим связан. И у него случился конфликт с другом детства, потому что их двух арестовали, моя бабушка искупила отца, а тот отсидел год", – рассказал Анатолич.

Интервью Олеси с Анатолием. скриншот

Когда товарищ вышел из тюрьмы, то захотел отомстить отцу телеведущего. Анатолий-старший тогда с женой праздновал день рождения знакомого, но решил быстрее поехать домой, чтобы поговорить с другом, который взял еще с собой незнакомца в состоянии наркотического опьянения.

"Началась драка. А на улице висели одеяла, которые сушились на морозе. Отец там запутался, и его смертельно ранили ножом", – поделился шоумен.

Мать Анатолича узнала о ранении от правоохранителей. Когда женщина приехала в больницу, то он уже был мертв. По словам телеведущего, виновников арестовали. Незнакомец умер в тюрьме, а друг его отца отсидел срок и вышел на свободу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Анатолич рассказал, как однажды вел корпоратив по случаю дня рождения сына бывшего президента Украины Виктора Януковича – Виктора Януковича-младшего.

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