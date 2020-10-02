66-летний Крутой впервые прокомментировал слухи о раке

Российский композитор Игорь Крутой рассказал, что в начале в 2000-х годов у него возникли проблемы со здоровьем и ему предстояло перенести сложнейшую операцию. Тогда и появились слухи о том, что он неизлечимо болен

Так, много лет в сети поговаривали, что у Крутого – рак. Однако композитор впервые опроверг эти домыслы в программе "Судьба человека" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Эти разговоры о том, что я борюсь с раком, шли тогда, когда у меня была операция. Ну а с того момента прошло уже 20 лет", – признался композитор.

Напомним, что в разгар 2000-х врачи обнаружили у Игоря Яковлевича кисту поджелудочной железы. Образование успешно удалили, но во время хирургического вмешательства возникли осложнения.

"Поджелудочная железа – очень щепетильный орган, говоря на языке музыканта. Врачи исполосовали меня, но слава Богу, с тех пор прошло уже 20 лет. Мне дали пожить, чтобы родилась Саша, и я написал песни. Когда я очухался после операции, мне позвонил Иосиф Давыдович Кобзон и говорит, мол, ему сказали, что я умер. А я ответил, что живой, все нормально", – рассказал 66-летний музыкант.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Крутой напугал своих фанатов изнеможденным внешним видом, из-за чего в сети начали вновь распространять слухи о его болезни.