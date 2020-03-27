51-летняя экс-жена Бондарчука показала фигуру в откровенном купальнике

Бывшая жена российского режиссера Федора Бондарчука Светлана похвасталась стройной фигурой в соблазнительном купальнике.

Так, соответствующий ролик появился на странице женщины в Instagram.

Светлана Бондарчук Instagram @a030aa

В кадре Бондарчук позирует на пляже в крохотном розовом купальнике, который выгодно подчеркнул стройню фигуру Светланы.

"Что-то меня давно не было в купальнике. Боюсь, после карантина таких видео не будет", – такой подписью сопроводила публикацию женщина.

Поклонники уже традиционно пришли в восторг от фигуры Бондарчук, и засыпали ее комплиментами.

"Вы безумно красивая", "У вас вообще есть недостатки?", "Красавица", "Шикарная, как всегда", "Эффектная, женственная, настоящая", – писали в комментариях пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-жену Федора Бондарчука Светлану разнесли за откровенное фото. На черно-белом снимке она позирует в сексуальном черном купальнике с высокими вырезами и туфлях на каблуках.

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