Главная Новости
16 декабря • обновлено в 11:10
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

35 лет разницы: Мадонну застукали за жаркими объятиями с 26-летним бойфрендом

810
Читать материал на украинском

61-летняя американская певица Мадонна закрутила роман с парнем, который на 35 лет моложе звезды.

Как пишет The Daily Mail, отношения артистки с 26-летним танцором Ахламаликом Уильямсом длятся уже несколько месяцев.

Мадонна и Ахламалик Уильямс

Мадонна и Ахламалик Уильямс

Splash News / MEGA

Новости
"Боль невыносима!" 61-летняя Мадонна резко отменила все концерты из-за болезни

Сообщается, что сейчас Мадонна и Ахламалик отправились на совместный отдых в Майами. Более того, вместе с парой полетели и родственники звезды.

Мадонна и Ахламалик Уильямс

Мадонна и Ахламалик Уильямс

Splash News / MEGA

Папарацци удалось запечатлить возлюбленных на балконе одного из роскошных отелей. На фото Мадонна и Ахламалик нежно обнимались и не скрывали романтических чувств.

Мадонна и Ахламалик Уильямс

Мадонна и Ахламалик Уильямс

Splash News / MEGA

Ахламалик Уильямс

Ахламалик Уильямс

Splash News / MEGA

Затем на балкон к паре вышла дочь Мадонны Лурдес, которая моложе бойфренда мамы всего лишь на три года.

Мадонна, Ахламалик Уильямс и дочь звезды Лурдес

Мадонна, Ахламалик Уильямс и дочь звезды Лурдес

Splash News / MEGA

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Мадонна всего за день до своего дня рождения продемонстрировала, как делает поперечный шпагат, лежа на спине.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Анна Михно
Персона
Мадонна
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги