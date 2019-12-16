35 лет разницы: Мадонну застукали за жаркими объятиями с 26-летним бойфрендом

61-летняя американская певица Мадонна закрутила роман с парнем, который на 35 лет моложе звезды.
Как пишет The Daily Mail, отношения артистки с 26-летним танцором Ахламаликом Уильямсом длятся уже несколько месяцев.
Мадонна и Ахламалик Уильямс
Splash News / MEGA
Сообщается, что сейчас Мадонна и Ахламалик отправились на совместный отдых в Майами. Более того, вместе с парой полетели и родственники звезды.
Мадонна и Ахламалик Уильямс
Splash News / MEGA
Папарацци удалось запечатлить возлюбленных на балконе одного из роскошных отелей. На фото Мадонна и Ахламалик нежно обнимались и не скрывали романтических чувств.
Мадонна и Ахламалик Уильямс
Splash News / MEGA
Ахламалик Уильямс
Splash News / MEGA
Затем на балкон к паре вышла дочь Мадонны Лурдес, которая моложе бойфренда мамы всего лишь на три года.
Мадонна, Ахламалик Уильямс и дочь звезды Лурдес
Splash News / MEGA
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Мадонна всего за день до своего дня рождения продемонстрировала, как делает поперечный шпагат, лежа на спине.
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