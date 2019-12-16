35 лет разницы: Мадонну застукали за жаркими объятиями с 26-летним бойфрендом

61-летняя американская певица Мадонна закрутила роман с парнем, который на 35 лет моложе звезды.

Как пишет The Daily Mail, отношения артистки с 26-летним танцором Ахламаликом Уильямсом длятся уже несколько месяцев.

Мадонна и Ахламалик Уильямс Splash News / MEGA

Сообщается, что сейчас Мадонна и Ахламалик отправились на совместный отдых в Майами. Более того, вместе с парой полетели и родственники звезды.

Мадонна и Ахламалик Уильямс Splash News / MEGA

Папарацци удалось запечатлить возлюбленных на балконе одного из роскошных отелей. На фото Мадонна и Ахламалик нежно обнимались и не скрывали романтических чувств.

Мадонна и Ахламалик Уильямс Splash News / MEGA

Ахламалик Уильямс Splash News / MEGA

Затем на балкон к паре вышла дочь Мадонны Лурдес, которая моложе бойфренда мамы всего лишь на три года.

Мадонна, Ахламалик Уильямс и дочь звезды Лурдес Splash News / MEGA

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Мадонна всего за день до своего дня рождения продемонстрировала, как делает поперечный шпагат, лежа на спине.

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