Звезда "Ералаша" полностью оголилась на камеру. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Звезда 'Ералаша' полностью оголилась на камеру

Российская актриса Анна Цуканова-Котт, известная по роли в популярном киножурнале "Ералаш", поделилась с поклонниками откровенными фото.

Так, на них 31-летняя знаменитость позировала полностью голой, прикрыв интимные части тела букетом из колосков и книгами. Соответствующие снимки Анна опубликовала на личной странице в Instagram.

"Мы прекрасны лишь в тот момент, когда наконец становимся теми, кто мы есть на самом деле, и принимаем свою естественную красоту", – написала актриса.

Звезда "Ералаша" полностью оголилась на камеру (Instagram Анны Цукановой-Кот)
Анна Цуканова в пикантной фотосессии (Instagram Анны Цукановой-Кот)
Анна Цуканова сексуально позирует на камеру (Instagram Анны Цукановой-Кот)

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантной публикации Анны. Они засыпали знаменитость комплиментами.

"Очень красивая", "Прелесть", "Супер тело", "Огонь", "Очень сексуальная", – написали люди.

Звезда "Ералаша" полностью оголилась на камеру. Фото
Звезда "Ералаша" полностью оголилась на камеру. Фото
Звезда "Ералаша" полностью оголилась на камеру. Фото
Звезда "Ералаша" полностью оголилась на камеру. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Екатерина Волкова делилась с поклонниками пикантными фото. Так, на них 46-летняя артистка позировала в кружевном белье, продемонстрировав стройную фигуру.

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