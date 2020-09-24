Звезда "Ералаша" полностью оголилась на камеру. Фото

Российская актриса Анна Цуканова-Котт, известная по роли в популярном киножурнале "Ералаш", поделилась с поклонниками откровенными фото.

Так, на них 31-летняя знаменитость позировала полностью голой, прикрыв интимные части тела букетом из колосков и книгами. Соответствующие снимки Анна опубликовала на личной странице в Instagram.

"Мы прекрасны лишь в тот момент, когда наконец становимся теми, кто мы есть на самом деле, и принимаем свою естественную красоту", – написала актриса.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантной публикации Анны. Они засыпали знаменитость комплиментами.

"Очень красивая", "Прелесть", "Супер тело", "Огонь", "Очень сексуальная", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Екатерина Волкова делилась с поклонниками пикантными фото. Так, на них 46-летняя артистка позировала в кружевном белье, продемонстрировав стройную фигуру.