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"Очень люблю российский народ": Кикабидзе захотел примирения Грузии и России

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Известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выразил веру в примирение своего государства с Россией.

Об этом он заявил в интервью "КП", усомнившись в том, что доживет до этого дня. При этом артист признался в любви российскому народу.

"А с нами знаете, как будет? Однажды мы помиримся. И если буду жив, в чем очень сомневаюсь, я первый приеду на концерт во имя этого великого мира. И буду петь. Я очень люблю российский народ. Очень", - заявил он.

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"И люди наших стран, по моему мнению, должны жить с песней, с цветами, без стрельбы, ратуя за свою страну. А так у нас одни неприятности", - сказал Кикабидзе.

Кикабидзе захотел мира с РФ

Кикабидзе захотел мира с РФ

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кикабидзе гневно высказался о протестах в Грузии, где тысячи местных жителей выступили против России.

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Персона
Вахтанг Кикабидзе
Место
Грузия
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Пой у себя в хижине, старый. Всё что ты хотел сделать и сказать - сказал и сделал. обратной дороги нет.
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Livesey David
Livesey David
Вот же ублюдок лицемерный, бабки кончились и сразу про любовь и концерты в России заговорил.
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Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Оно конечно хорошо жить в мире с соседями, но не с вечно пьяным гопником на одной лестничной площадке! Где те русские, которых можно считать адекватными? Единицы.
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de lik
de lik
Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !, кастрюлю сними, мир другой, скакунам уже не верят
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1
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