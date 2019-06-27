"Очень люблю российский народ": Кикабидзе захотел примирения Грузии и России

Известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выразил веру в примирение своего государства с Россией.

Об этом он заявил в интервью "КП", усомнившись в том, что доживет до этого дня. При этом артист признался в любви российскому народу.

"А с нами знаете, как будет? Однажды мы помиримся. И если буду жив, в чем очень сомневаюсь, я первый приеду на концерт во имя этого великого мира. И буду петь. Я очень люблю российский народ. Очень", - заявил он.

"И люди наших стран, по моему мнению, должны жить с песней, с цветами, без стрельбы, ратуя за свою страну. А так у нас одни неприятности", - сказал Кикабидзе.

Кикабидзе захотел мира с РФ obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кикабидзе гневно высказался о протестах в Грузии, где тысячи местных жителей выступили против России.

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