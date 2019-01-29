''Звонила в больницы и морги'': горе в семье российской актрисы закончилось ''хэппи-эндом''

Российская актриса Екатерина Архарова, сестра Максима Виторгана, нашла пропавшего без вести мужа. Ранее знаменитость сообщила в соцсети, что ее 38-летний супруг Артем Илясов вышел из их семейного кафе и бесследно исчез.

Через два дня Архарова написала заявление в полицию, к поискам ее супруга также подключились волонтеры. Сейчас же, как сообщила актриса на личных страницах в Instagram и Facebook, Илясов находится дома, его состояние она назвала "стабильным".

"Всем огромное спасибо за участие, поддержку и теплые слова! Благодаря вам нашелся Артем! Живой. Уже все в порядке. Слава Богу!" - написала Архарова, так и не уточнив причину пропажи супруга.

Когда же ее подписчики стали гадать, не пиар ли это семейного заведения, актриса не сдержала эмоций и гневно ответила на домыслы в комментариях.

"С каким же извращенным мозгом вы живете! Я глаз не сомкнула почти трое суток напролет, каждые два часа звонила в бюро несчастных случаев, больницы, морги... Как вам не стыдно? Я более семи часов в полиции провела! Вас бы больше обрадовало, если бы его безжизненное тело нашли через неделю или месяц?" - возмутилась она.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети не утихает ажиотаж вокруг новости об избиении российского режиссера Константина Богомолова супругом журналистки Ксении Собчак. Актер Максим Виторган после перепалки с так называемым любовником жены якобы нанес ему телесные повреждения.

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