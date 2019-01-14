Женатого Топалова застукали с другой женщиной: что о ней известно

Российского певца Влада Топалова, который является мужем телеведущей Регины Тодоренко, недавно заподозрили в романе с другой женщиной. Так, артиста застукали в объятиях модели и светской львицы Киры Арсениной.

Поклонники пары Тодоренко-Топалов яростно раскритиковали Арсенину, которая опубликовала видео в Instagram, где нежно прижимается к Топалову. Девушке указали, что у певца есть жена и ребенок, и публиковать подобные видео – некорректно. OBOZREVATEL предлагает узнать, кто такая Кира Арсенина и чем она известна (смотрите видео в конце материала).

30-летняя уроженка Ростова-на-Дону Кира Арсенина – профессиональная модель в прошлом, а сейчас девушка знаменита, как одна из самых богатых женщин Москвы. Модельную карьеру Кира начала строить около 10 лет назад. Добившись определенных высот в моделинге и став топовой манекенщицей для ряда известных российских дизайнеров, Арсенина также завоевала статус одной из наиболее завидных невест в Москве.

Влад Топалов с Кирой Арсениной Instagram @arseninakira

Несколько лет назад Кире приписывали роман с еще одним российским певцом Владом Соколовским, экс-супругом артистки Риты Дакоты. Арсенина тщательно скрывала их вероятную связь и отказывалась от всяческих комментариев относительно личной жизни.

В настоящее время Кира пребывает в отношениях с российским миллионером, который, по ее словам, занимает высокий пост в государственной корпорации. Имя своего таинственного возлюбленного модель держит в строжайшем секрете, однако с радостью делится рассказами о той роскошной жизни, которую обеспечил ей мужчина.

Так, недавно в одном из ток-шоу на "Первом канале" она призналась, что в месяц тратит на себя около 1 млн рублей (более 420 тысяч гривен или около 15 тысяч долларов). Также Арсенина добавила, что большинство свободного времени уделяет себе и своему домашнему любимцу – коту по имени Вильям Андрей Фабиан IV, которого приобрела за несколько тысяч евро.

Девушка ежедневно тратит на питомца около 5 тысяч рублей (свыше 2 тысяч гривен). Кота Кира кормит исключительно мясными деликатесами, морепродуктами и красной икрой.

"Я живу красиво, не работаю, отдыхаю и посвящаю время себе и своему котенку", – поделилась Арсенина.

Себя она постоянно балует подарками от любимого, стоимостью по несколько миллионов рублей.

"Я привыкла к хорошей жизни, привыкла, чтобы самое лучшее было только у меня", – подчеркнула девушка.

О ее связях с женатым певцом Владом Топаловым слухи поползли недавно, так как в сети девушка разместила довольно "красноречивое видео", однако ни модель, ни певец не комментируют свои отношения. На вопросы пользователей сети о том, что же связывает молодых людей Арсенина едко ответила: теперь они с Топаловым и Тодоренко – "шведская семья".

Отметим, что украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко тайно вышла замуж за Влада Топалова в октябре 2018 года. В декабре артисты впервые стали родителями – Регина родила сына в одной из государственных больниц в Москве.

На новоиспеченных родителей после появления малыша обрушилась волна критики за то, что они держали в секрете подробности о своем новорожденном сыне. Так, в социальных сетях паре то и дело задавали вопросы относительно малыша, однако они их игнорировали. Позже артист в довольно резкой форме обратился к фанатам и хейтерам, попросив не "травить его жену" в сети и оставить их в покое, так как пара сознательно не хотела рассказывать ничего о пополнении.

Вскоре Топалов трогательно высказался о том, как чувствует себя в роли отца.

Как сообщал OBOZREVATEL, Влад Топалов трогательно рассказал о том, как планирует провести старость вместе с Региной.

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