В Одессе открылся 10-й международный кинофестиваль: фото с красной дорожки

В пятницу, 12 июля, в Одессе открылся юбилейный, 10-ый ежегодный международный кинофестиваль.

Как сообщает ТСН, мероприятие продлится до 20 числа, а одним из самых ожидаемых гостей является актриса Катрин Денев. В сети появились первые фото с красной дорожки (чтобы посмотреть репортаж, проскролльте до конца страницы).

instagram/mozart_hotel_odessa/

Церемония открытия состоялась возле Одесского театра оперы и балета. Среди именитых звезд на красной дорожке заметили известную голливудскую актрису Роуз Макгоуэн, однако многие ее не узнали.

Роуз Макгоуэн apostrophe

Программа фестиваля включила в себя несколько премьер. Фильм открытия – "Прекрасная эпоха" Николя Бедоса. На мероприятии собрался почти весь элитный бомонд Украины. Внимание многих обратила на себя певица Джамала, которая пришла в необычном ярком платье.

Джамала instagram/jamalajaaa

Ведущими церемонии открытия стали журналисты Янина Соколова и Олег Панюта. Специальный медиапартнер – телеканал "Украина".

Леся Никитюк instagram/lesia_nikituk/

Никита Добрынин instagram/nikitadobrynin

instagram.com/makedonskaya_anna

Монро instagram/odessastyle_engi/

instagram/odessastyle_engi/

instagram/odessastyle_engi/

Татьяна Власова instagram/tania_vlasna/

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Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году 13 июля в центре Одессы открылся 9-й ежегодный международный кинофестиваль, который продлился до 21 числа.

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