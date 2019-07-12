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В Одессе открылся 10-й международный кинофестиваль: фото с красной дорожки

2.3т Читать материал на украинском

В пятницу, 12 июля, в Одессе открылся юбилейный, 10-ый ежегодный международный кинофестиваль.

Как сообщает ТСН, мероприятие продлится до 20 числа, а одним из самых ожидаемых гостей является актриса Катрин Денев. В сети появились первые фото с красной дорожки (чтобы посмотреть репортаж, проскролльте до конца страницы).

В Одессе открылся 10-й международный кинофест: фото с красной дорожки

instagram/mozart_hotel_odessa/

Церемония открытия состоялась возле Одесского театра оперы и балета. Среди именитых звезд на красной дорожке заметили известную голливудскую актрису Роуз Макгоуэн, однако многие ее не узнали.

Роуз Макгоуэн

Роуз Макгоуэн

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Программа фестиваля включила в себя несколько премьер. Фильм открытия – "Прекрасная эпоха" Николя Бедоса. На мероприятии собрался почти весь элитный бомонд Украины. Внимание многих обратила на себя певица Джамала, которая пришла в необычном ярком платье.

Джамала

Джамала

instagram/jamalajaaa

Ведущими церемонии открытия стали журналисты Янина Соколова и Олег Панюта. Специальный медиапартнер – телеканал "Украина".

Леся Никитюк

Леся Никитюк

instagram/lesia_nikituk/

Никита Добрынин

Никита Добрынин

instagram/nikitadobrynin

В Одессе открылся 10-й международный кинофест: фото с красной дорожки

instagram.com/makedonskaya_anna

Монро

Монро

instagram/odessastyle_engi/

В Одессе открылся 10-й международный кинофест: фото с красной дорожки

instagram/odessastyle_engi/

В Одессе открылся 10-й международный кинофест: фото с красной дорожки

instagram/odessastyle_engi/

Татьяна Власова

Татьяна Власова

instagram/tania_vlasna/

В Одессе открылся 10-й международный кинофест: фото с красной дорожки

apostrophe

В Одессе открылся 10-й международный кинофест: фото с красной дорожки

apostrophe

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году 13 июля в центре Одессы открылся 9-й ежегодный международный кинофестиваль, который продлился до 21 числа.

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Читайте все новости по теме "Одесский кинофестиваль" на OBOZREVATEL.

Тема
Одесский кинофестиваль
Место
Украина Одесса
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Это круто! Путину билеты не продавайте, как бы не просился!
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Так вы мужественно стоите на переднем фланге защиты Европы от российской агрессии, истекая кровью, или у вас кинофестивали?
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