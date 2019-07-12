В Одессе открылся 10-й международный кинофестиваль: фото с красной дорожки

В пятницу, 12 июля, в Одессе открылся юбилейный, 10-ый ежегодный международный кинофестиваль.
Как сообщает ТСН, мероприятие продлится до 20 числа, а одним из самых ожидаемых гостей является актриса Катрин Денев. В сети появились первые фото с красной дорожки (чтобы посмотреть репортаж, проскролльте до конца страницы).
instagram/mozart_hotel_odessa/
Церемония открытия состоялась возле Одесского театра оперы и балета. Среди именитых звезд на красной дорожке заметили известную голливудскую актрису Роуз Макгоуэн, однако многие ее не узнали.
Роуз Макгоуэн
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Программа фестиваля включила в себя несколько премьер. Фильм открытия – "Прекрасная эпоха" Николя Бедоса. На мероприятии собрался почти весь элитный бомонд Украины. Внимание многих обратила на себя певица Джамала, которая пришла в необычном ярком платье.
Джамала
instagram/jamalajaaa
Ведущими церемонии открытия стали журналисты Янина Соколова и Олег Панюта. Специальный медиапартнер – телеканал "Украина".
Леся Никитюк
instagram/lesia_nikituk/
Никита Добрынин
instagram/nikitadobrynin
instagram.com/makedonskaya_anna
Монро
instagram/odessastyle_engi/
instagram/odessastyle_engi/
instagram/odessastyle_engi/
Татьяна Власова
instagram/tania_vlasna/
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Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году 13 июля в центре Одессы открылся 9-й ежегодный международный кинофестиваль, который продлился до 21 числа.
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