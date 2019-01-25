Тине Кароль – 34: самые сексуальные фото украинской поп-дивы

Популярная украинская певица, продюсер, судья проекта "Голос країни" Тина Кароль в пятницу, 25 января, отмечает свой день рождения.

Артистке и одной из красивейших женщин Украины исполняется 34 года. Татьяна Либерман (настоящее имя Тины Кароль – Ред) сумела покорить украинскую и зарубежную публику не только своим уникальным голосом и чувственными песнями, но и своей утонченной красотой и сексуальностью. OBOZREVATEL предлагает подборку самых соблазнительных снимков звезды.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года в Магаданской области, в 1992 году с родителями переехала в город Ивано-Франковск.

Тина Кароль Instagram @tina_karol

Свою музыкальную карьеру певица начала еще с раннего возраста, выступая на вокальных конкурсах во Франковске, а позже, когда Тина уехала учиться в Киев, и в украинской столице. Первый серьезный певческий опыт Кароль заполучила, когда работала в составе ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины.

Тина Кароль Instagram @tina_karol

Тина Кароль Instagram @tina_karol

Но настоящая музыкальная слава пришла к Тине после победы на конкурсе "Новая волна-2015" в Юрмале (Латвия), где тогда еще начинающая артистка не только заняла почетное второе место, но и была удостоена главной премии престижного вокального соревнования – Кароль получила специальный приз от самой примадонны Аллы Пугачевой в размере 50 тысяч долларов.

Тина Кароль Instagram @tina_karol

Тина Кароль Instagram @tina_karol

Тина Кароль Instagram @tina_karol

Тина Кароль Instagram @tina_karol

Спустя год после триумфа на "Волне" Тина выступила и на песенном конкурсе "Евровидение-2006", где молодая исполнительница заняла седьмое место. С тех пор карьера Кароль начала стремительно набирать обороты. Сегодня же она по праву считается одной из популярнейших украинских артисток.

Тина Кароль Instagram @tina_karol

Тина Кароль Instagram @tina_karol

Помимо множественных вокальных наград, Тина Кароль является неоднократной обладательницей звания "Самая красивая женщина Украины" по версии именитых глянцев, тренирует начинающих певцов на вокальных проектах ("Голос країни", "Голос. Діти"), а также несколько раз представала перед публикой в амплуа актрисы и телеведущей.

Тина Кароль Instagram @tina_karol

Тина Кароль Instagram @tina_karol

Тина Кароль Instagram @tina_karol

В 2017 году Тина Кароль получила звание Народной артистки Украины. В настоящее время Тина не замужем, воспитывает 10-летнего сына Вениамина.

Так звезда выглядела в начале своей карьеры:

Тина Кароль в начале карьеры Журнал "Хочу"

Тина Кароль в начале карьеры Журнал "Хочу"

Тина Кароль в начале карьеры Журнал "Хочу"

Тина Кароль в начале карьеры Журнал "Хочу"

Тина Кароль на "Новой волне-2005" Лиза

Тина Кароль на "Новой волне-2005" Журнал "Хочу"

Тина Кароль с Аллой Пугачевой на "Новой волне-2005" Журнал "Хочу"

Тина Кароль на "Евровидении" Лиза

Тина Кароль в начале карьеры Журнал "Хочу"

Тина Кароль Комсомольская правда

Тина Кароль в клипе "Пупсик" YouTube

Журнал "Хочу"

Также предлагаем взять участие в опросе:

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тина Кароль показала видео с повзрослевшим сыном Вениамином, где восхищается талантами ребенка. Также артистка раскрыла подробности воспитания Вениамина, рассказав, почему мальчик прекратил разговаривать на русском языке.

Читайте также на OBOZREVATEL эксклюзивное интервью с Тиной Кароль, где знаменитая поп-дива рассказала о своей деятельности, последних событиях в шоубизе и Украине в целом, а также о себе самой.

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