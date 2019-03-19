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"Спою у них на свадьбе": MONATIK рассказал о романе Кароль и Балана

6.2тЧитать материал на украинском

Украинский мультиартист, судья девятого сезона шоу "Голос країни" MONATIK рассказал, что думает о возможном романе между его коллегами по проекту Даном Баланом и Тиной Кароль.

Дмитрий Монатик заявил, что столь открытое проявление симпатии со стороны Балана в адрес Тины является абсолютно очевидным и нормальным явлением, а сам он с удовольствием споет на их свадьбе. Об этом шла речь в шоу "Слава +1", выпуск которого опубликован на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Это нормально. Тина – очень красивая, талантливая женщина. Дан Балан, насколько я знаю, холостой парень (если я правильно знаю). ну почему ему не проявлять к ней открытую симпатию, тем более, они совсем рядом", – высказался Дмитрий.

Тина Кароль и Дан Балан

Тина Кароль и Дан Балан

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Артист добавил, что если Кароль и Балан вдруг решат пожениться, то он с удовольствием споет на их свадьбе.

"Открытое проявление симпатии – это личное дело, если им так хорошо – то почему нет? И я с огромным удовольствием спою у них на свадьбе!" – подытожил MONATIK.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярному певцу Дану Балану (Dan Balan), который в этом году занял место четвертого тренера "Голосу країни-9", приписывают романтические отношения с коллегой по проекту, поп-дивой Тиной Кароль.

Артист практически в каждом эфире "Голоса" оказывает Кароль неоднозначные знаки внимания, чем провоцирует слухи о романе.

Во время финальных вокальных "боев" в 9 выпуске шоу Тина и Дан станцевали свой первый романтический танец.

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Тема
Голос країни
Персоны
Дан БаланТина КарольMONATIKMonatik
Тег
Голос країни-9
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Ткачук Людмила
Ткачук Людмила
так у него вроде романтические отношения с Верой Брежневой...
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Енсен Рома
Енсен Рома
Ткачук Людмила, ТАК ОНИ ВСЕ ТАМ МЕЖДУ СОБОЙ РОМАНЯТСЯ
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