Солистка группы "Фристайл" впала в кому: звезды шокированы печальной новостью

Украинская певица, солистка и сопродюсер легендарной группы 90- х "Фристайл" Нина Кирсо, которая в субботу, 2 июня перенесла инсульт и впала в кому, вызвала ажиотаж в социальных сетях.

Украинские звезды принялись активно комментировать происходящее, а также приносить свои соболезнования ее семье и желать Нине скорейшего выздоровления. Свои публикации и комментарии они оставляют на страницах в Facebook и Instagram.

Певицу Нину Кирсо решила поддержать знаменитая украинская актриса Ольга Сумская. На своей странице в социальной сети она попросила поклонников молится за здоровье артистки, а также уточнила, что Кирсо после предстоит тяжелая реабилитация.

Также свои соболезнования принес российский певец и продюсер, вокалист культовой группы "Ласковый май" Андрей Разин. Он не только пожелал Нине скорейшего выздоровления, но еще и добавил, что они были хорошо знакомы и она всегда пела на его юбилеях. В скором времени, как написал Разин, у "Ласкового мая" планируется концерт, который, в случае плохих вестей о своей подруге, он отменит.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) 5 Июн 2018 в 12:14 PDT

Помимо этого, свои слова поддержки высказали многие украинские певицы.

Так, артистка Ирина Федишишин призвала всех молиться за здоровье Кирсо, а певица Катя Бужинская пожелала исполнительнице и ее родным божьей помощи.

Также свои пожелания высказали муж Ольги Сумской, актер Виталий Борисюк, телеведущий Алексей Суханов, телеведущая и светская львица Светлана Вольнова (Короткова), певицы Алла Кудлай, Светлана Билоножко и многие другие.

Напомним, Нина Кирсо - вокалистка группы "Фристайл", которая прославилась своими хитами "Ах, какая женщина!" и "Больно мне, больно", перенесла инсульт и сложную операцию, после чего впала в кому. В бессознательном состоянии Нина находится уже трое суток.