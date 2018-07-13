Сердючка уходит? Данилко рассказал правду

Слухи о том, что знаменитый украинский артист Андрей Данилко собрался отказаться от образа Верки Сердючки, оказались ложными.

Комедийный актер находится в отличной форме и только вернулся из отпуска, сообщается на страничке звезды в Instagram.

"Хотим опровергнуть распространившуюся информацию о том, что концерт VERKA SERDUCHKA & Band в Одессе 13 июля 2018 года станет последним в карьере. Перефразируя классика, скажем, что слухи об окончании карьеры VERKA SERDUCHKA сильно преувеличены. Артист только вернулся из отпуска и находится в отличной форме", – говорится в заявлении, опубликованном вечером в четверг.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля в СМИ появилась информация о том, что Андрей Данилко устал и объявил об уходе со сцены Верки Сердючки. Якобы, по случаю закрытия проекта, артист отправится в легендарном образе в прощальный тур по разным странам.