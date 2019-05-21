Сбежавшая из Украины Лобода тайно вернулась в страну: что случилось

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, внезапно вернулась в Украину.

Об этом свидетельствуют снимки ее друга, известного украинского стилиста грузинского происхождения Бичоллы Тетрадзе. Ранее Светлана опубликовала совместный снимок с ним на личной странице в Instagram, при этом она не указала геолокацию.

Тетрадзе также поделился снимком в том же образе – ярко-синем парике и рубашке с интересным принтом. Он отметил, что фото было сделано именно в украинской столице. Соответственно, Лобода в этот день находилась с ним.

Публикация певицы вызвала неподдельный интерес у ее фанатов. Фолловеры начали активно обсуждать снимок Лободы и высказывать свои догадки относительно повода мероприятия, так как на фото парочка весело проводила время, наслаждаясь шампанским.

Как сообщал OBOZREVATEL,Светлану Лободу заподозрили в романе с Бичоллой. Артистка заинтриговала фанатов совместным снимком со стилистом. В свою очередь, мужчина на личной странице также запостил несколько любопытных снимков с Лободой, и под одним из них высказался, что они "счастливы вместе".

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