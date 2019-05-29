"Относились отлично": росСМИ внезапно расхвалили Украину из-за шоу "Голос. Діти"

В росСМИ расхвалили Украину из-за вокального проекта "Голос. Діти", в котором приняла участие россиянка Таисия Скоморохова.

Педагог юной певицы рассказала, что после выступления девочки большинство аудитории проекта прекрасно восприняло ее. При этом публика оценила вокал Таисии, а не ее гражданство. Об этом шла речь в интервью преподавательницы хореографии Анны Ковтун в разговоре с МК.Ru.

Подробности первого эфира "Голоса. Діти" читайте здесь.

Таисия Скоморохова YouTube

"По поводу участия в украинском проекте никаких сомнений не возникало. И предвзятого отношения к ребенку в Украине не было. Я сама из творческой среды, и, поверьте, у нас с украинским артистами отношения после 2014 года не испортились. Мы как дружили все вместе раньше, так и продолжаем общаться. Поддерживаем друг друга, ездим в гости. И тут все прошло нормально", – высказалась педагог Скомороховой.

Также она добавила, что в СМИ часто пишут странные новости о том, что происходит в Украине, но при этом, на самом деле, ситуация обстоит по-иному.

"Опасений никаких не было, то, что мы видим по телевизору и читаем в интернете – не имеет ничего общего с тем, что происходит в Украине на самом деле. Таисию поддержала и украинская, и российская публика. Я созванивалась с родителями девочки, у них остались только положительные эмоции. Ей аплодировали. Публика была в восторге", – рассказала Ковтун.

Таисия Скоморохова на шоу "Голос. Діти" Скриншот видео (YouTube)

Что касается "травли" в сети, которая свалилась на девочку из-за того, что она, россиянка, поехала петь в Украину, Анна ответила:

"Мне кажется, что это пишут боты, чтобы разжигать конфликт между странами. Негативные отзывы — их совсем немного. Мы не станем обращать на это внимание. Реальность — совсем другая, чем описывают сейчас СМИ".

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель жюри украинского вокального проекта "Голос. Діти", эпатажный певец DZIDZIO (Михаил Хома) ошарашил внезапным заявлением во время первого выпуска шоу. Артист вспомнил жуткую историю из детства, когда два года жил с уверенность, что "убил" свою бабушку.

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