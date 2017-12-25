ONUKA поздравила с Рождеством и сыграла "Щедрика" в аэропорту Львова

ONUKA поздравила всех с наступающими праздниками, исполнив "Щедрика" в терминале международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого.

"Начинаются праздники. Разные. Странные. Магические. Каждый выбирает себе свой праздник. Для меня лично абсолютным зимним саундтреком является "Щедрик" Николая Леонтовича. И хоть его слышно из каждого угла, он всегда меня радует", – отметила лидер группы.

Сыграть решили именно в аэропорту, потому что дорога стала "вторым домом" музыкантов. Весь год они "летали, как ласточки".

"Наш год был очень плодотворным. Изнурительным. Интересным. Непревзойденным. Неожиданным. Сотни выступлений, разные люди, города и края. Захватывающие съемки, ежедневная студийная работа, репетиции и запись оркестра, аншлаги в старинных театрах и сверхсовременная сцена "Евровидения". Я спасибо моей команде и музыкантам – вы непревзойденные, добросовестные, талантливые и самые лучшие Люди! Счастливых всем праздников. Мира нашим домам!" – подчеркнула ONUKA.

Как сообщал "Обозреватель", ONUKA презентовала инструментальный Live-альбом.