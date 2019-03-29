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Обокрали? Российская знаменитость угодила в нелепую ситуацию

1.4тЧитать материал на украинском

Российская актриса Елена Корикова, звезда сериала "Бедная Настя", сообщила о краже. Знаменитость якобы обворовали рядом с большим торговым центром.

Как пишет "СтарХит", вернувшись из гипермаркета, Корикрова не нашла кошелек, который забыла в машине. Актриса тут же отправилась в полицию и написала заявление, однако позже выяснилось, что никакой кражи не было.

Обокрали? Российская знаменитость угодила в нелепую ситуацию

Фото: graziamagazine.ru

Согласно приведенной информации, в автомобиле Корикова оставила некоторые ценные вещи. Более того артистка забыла закрыть двери. Вернувшись к автомобилю, актриса решила, что неизвестные украли кошелек с документами и деньги.

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Актриса тут же обратилась в правоохранительные органы с заявлением о краже. Однако, когда она вернулась домой, выяснилось, что портмоне она просто оставила в квартире.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская актриса Мария Горбань поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором она позировала в купальнике телесного цвета, демонстрируя роскошную фигуру и подкачанную "пятую точку".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Елена Корикова
Место
Россия
Теги
сериалактрисаНовости России
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