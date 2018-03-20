"Нужна с чистым телом": Тодоренко отказали в работе из-за тату

Известная украинская телеведущая, экс-звезда тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко столкнулась со сложностями в карьере из-за татуировок.

Так, артистка рассказала, как ей отказали в роли в кино из-за нескольких татуировок на теле. Продюсер проекта, в котором хотела принять участие Регина, отметил, что им для роли нужны девушки только с "чистым телом". Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

"Я люблю свои нательные рисунки, но часто люди говорят, что это плохо и не стоит вообще портить своё тело. В юношестве я об этом не задумывалась, но как-то раз столкнулась с интересной ситуацией: на кастинге в кино мне отказали из-за рисунков на теле", - отметила Тодоренко.

Регина Тодоренко Instagram @reginatodorenko

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"Кастинг в кино, нужна актриса (милая, смешная, с чувством юмора, отличница, такая себе золушка). Прихожу я, очень волнуюсь, но стараюсь широко улыбаться, не подаю виду что волнуюсь. Читаю текст своей героини, мило болтаю с продюсерами и кастинг-директорами. Все складывается, я их заинтересовала. В итоге меня засыпают комплиментами, уже готовы обсуждать ближайшие даты съемок, как вдруг, выходя из кабинета, меня спрашивают: "Регин, а у вас есть татуировки?". Я с гордостью отметила, что есть, после чего продюсер сказал, что ему очень жаль и он не может принять меня в проект, так как "им нужна девушка с чистым телом", - поделилась своей историей телеведущая.

Регина отметила, что предложила руководству кастинга замаскировать рисунки, но они вновь ей отказали, мотивируя это слишком высокой стоимостью съемочного времени.

В итоге девушка подчеркнула, что всем желающим украсить свое тело татуировками стоит думать наперед, ведь легче нарисовать тату на чистом теле, чем стараться исправить его и тратить на это время.

Как сообщал "Обозреватель", ведущая Регина Тодоренко рассказала о своем возлюбленном, отметив, что ее избранник является певцом и актером.