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"Музыка Кузьмы жива": как "Скрябин" зажег на концерте в Мюнхене

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10 марта украинская группа Скрябин отыграли свой сольный концерт в Мюнхене.

Внештатный корреспондент OBOZREVATEL побывала на концерте и делится своими впечатлениями.

"Получился невероятно душевный, едва ли не камерный концерт в самом роковом клубе города. Много смеха и драйва — публика изголодалась по живой родной музыке — это было видно с самых первых минут запуска людей в зал", — написала Лиса.

"И пусть говорят, что "Скрябин без Кузьмы уже не тот". Это правда, конечно. Но ведь музыка его жива, и музыканты, прошедшие с ним огонь, воду и медные трубы — тоже на расстоянии вытянутой руки. А, значит, украинское, настоящее и такое родное — тоже остается с нами сквозь годы и расстояния", — добавила она.

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"Музыка Кузьмы жива": как "Скрябин" зажег на концерте в Мюнхене

Лиса Павлова

"Музыка Кузьмы жива": как "Скрябин" зажег на концерте в Мюнхене

Лиса Павлова

"Музыка Кузьмы жива": как "Скрябин" зажег на концерте в Мюнхене

Лиса Павлова

"Музыка Кузьмы жива": как "Скрябин" зажег на концерте в Мюнхене

Лиса Павлова

"Музыка Кузьмы жива": как "Скрябин" зажег на концерте в Мюнхене

Лиса Павлова

"Музыка Кузьмы жива": как "Скрябин" зажег на концерте в Мюнхене

Лиса Павлова

"Музыка Кузьмы жива": как "Скрябин" зажег на концерте в Мюнхене

Лиса Павлова

"Музыка Кузьмы жива": как "Скрябин" зажег на концерте в Мюнхене

Лиса Павлова

"Музыка Кузьмы жива": как "Скрябин" зажег на концерте в Мюнхене

Лиса Павлова

"Музыка Кузьмы жива": как "Скрябин" зажег на концерте в Мюнхене

Лиса Павлова

"Музыка Кузьмы жива": как "Скрябин" зажег на концерте в Мюнхене

Лиса Павлова

"Музыка Кузьмы жива": как "Скрябин" зажег на концерте в Мюнхене

Лиса Павлова

"Музыка Кузьмы жива": как "Скрябин" зажег на концерте в Мюнхене

Лиса Павлова

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Автор
Лиса ПавловаЛиса Павлова
Место
Германия
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