Макаревичу ответили на слова о "злобных д*билах" в России

В каждой нации есть доброжелательные люди, а есть злобные. И делать вывод по краткосрочной поездке за рубеж невозможно. Вопреки сложившемуся мнению, в России таки есть доброжелательные люди.

Так скандально известный певец Юрий Лоза прокомментировал журналистам ФАН слова лидера "Машины времени" Андрея Макаревича о государственной пропаганде, которая делает из россиян "злобных дебилов".

Юрий Лоза Фото: aif.ru

"Я считаю, что каждый имеет право на собственное мнение. Мы ведь не знаем, какое окружение у Макаревича. Может, его действительно окружают какие-то злобные люди, которые не хотят ему добра", - несвойственно своей манере ответил Лоза.

По словам музыканта, ему часто приходится общаться с "нормальными" людьми.

"Вообще, в любой нации есть доброжелательные люди, а есть - не очень. И среди американцев, и среди русских. Кто-то вам будет рад, кто-то - нет. И сделать вывод по какой-то одной поездке или по одному высказывания невозможно", - добавил он.

Напомним, на вопрос, как спасти людей от пропаганды, Макаревич в шутку предложил спилить Останкинскую башню. Пост певца в соцсети собрал более 3 тыс. лайков, несколько сотен репостов и десятки солидарных комментариев.

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