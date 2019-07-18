Известная певица-патриотка выступила на агитационном концерте экс-регионала

Популярная украинская певица Ирина Федишин выступила на агитационном концерте экс-регионала Владимира Мисика.

Беспартийный Владимир Мисик, баллотируется в мажоритарном округе №172 в Харькове. Во время концерта также выступал мэр Харькова Геннадий Кернес. Об этом сообщает Zaxid.net.

Ирина Федишин 24tv.ua

Городской голова Кернес агитировал за Владимира Мисика, и назвал всех присутствующих "одной большой семьей". Ирина Федишин также сообщила о концерт в Харькове, но его агитационную часть не вспомнила.

Zaxid.net Концерт Федишин

"Фестиваль семьи" проходил в воскресенье 14 июля. На концерте выступали MARUV, Ирина Федишин и Сергей Бабкин.

Ирина Федишин ru.star.korupciya.com

Продюсер Федишин отметил, что во время ее выступления агитационных плакатов не было.

"По поводу того, что Мысик должен приветствовать где-то после концерта, нам было известно. Но он беспартийный, не имеет отношения ни к одной политической силы. Мы знали, что будет его приветствия в конце концерта, но он беспартийный, поэтому никаких вопросов по этому поводу нет", – говорит Виталий Челнок.

Виталий Мысик с 2006 по 2012 год был членом Партии Регионов в Харьковском городском совете. С 2016 года стал членом партии "Возрождение".

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский рок-музыкант и патриот, лидер группы "Вопли Водоплясова" Олег Скрипка выступил на концерте в поддержку кандидата от пророссийского "Оппоблока" в Энергодаре (Запорожская область).

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