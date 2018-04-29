"Хочу быть правильным примером": Monatik трогательно рассказал о своих сыновьях

Украинский популярный певец Дмитрий Монатик (Monatik), который ранее посетил вместе со своими сыновьями легендарный Диснейленд в Париже, рассказал, как воспитывает детей (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Когда Monatik, который часто отправляется в поездки, проводит время дома, он все время играет с сыновьями. Дима считает, что никогда не нужно забывать в себе ребенка, ведь это делает нас моложе. Об этом он рассказал в эфире передачи "Світське життя" на 1+1, пишет ТСН.

"У детей я учусь этому. И они так же вдохновляют и напоминают, что ты был ребенком и ты наслаждался той жизнью. У нас, взрослых, очень много возникает вопросов, каких-то проблем, а дети берут и вдохновляют, как нужно относиться к жизни", - отметил певец.

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 21 Апр 2018 в 1:00 PDT

Также Monatik признался, что очень любит свои сыновей.

"Я в них души не чаю. Я стараюсь быть правильным примером для них", - добавил певец.

Дима Монатик поделился своей мечтой: он желает в старости быть "дедом в татуировках, который будет наслаждаться жизнью, писать и вдохновлять других".

Больше о личной жизни и творчестве Monatik узнайте в интервью "Обозревателя".