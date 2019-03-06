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"Глупая колхозница!" Монеточка разозлила россиян неправильным гимном СССР в США

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Популярная молодая российская певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) спела гимн СССР, стоя под флагом США, при этом допустив ошибки в тексте.

Видео появилось в Stories ее Instagram-аккаунта. Подобный поступок разозлил российских пользователей сети, которые обозвали Монеточку "глупой колхозницей" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Так, молодая артистка отправилась в Лос-Анджелес на съемки своего нового клипа. Ролик был снят, очевидно, вблизи съемочной площадки. На видео Лиза встала под развевающийся американский флаг и исполнила советский гимн.

Во время короткого ролика Монеточка сделала несколько ошибок: вместо "нерушимый" спела "нерушимых", республики вместо "свободных" назвала "народными", а также переставила слова в строках гимна.

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Российские пользователи сети были разъярены подобным поступком, о чем написали ей в комментариях сразу под несколькими последними постами в Instagram. Некоторые из них совершенно не подбирали выражений и даже угрожали девушке расправой.

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"Гимн выучи, если мозгов хватит! Опозорилась. Глупая колхозница, показала миру абсолютное отсутствие голоса и слуха", – разнесли Монеточку в сети.

"Глупая колхозница!" Монеточка разозлила россиян неправильным гимном СССР в США

"Глупая колхозница!" Монеточка разозлила россиян неправильным гимном СССР в США

"Глупая колхозница!" Монеточка разозлила россиян неправильным гимном СССР в США

"Глупая колхозница!" Монеточка разозлила россиян неправильным гимном СССР в США

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Монеточка появилась в шоу "Вечерний Ургант", где спела в студии, вдохнув гелий для понижения голоса. Ведущий был крайне озадачен результатом, так как не произошло практически никаких изменений в тембре певицы.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Монеточка
Тег
Новости России
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