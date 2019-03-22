"Галкин умер!" Муж Пугачевой спровоцировал громкий скандал из-за топ-пропагандиста Кремля

Российский шоумен, муж легендарной певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин оскандалился после участия в программе Hard Day’s Night на телеканале "Дождь", оправдав заоблачные гонорары топ-пропагандиста Кремля, телеведущего Владимира Соловьева.

Галкин спровоцировал на словесную перепалку оппозиционного политика Алексея Навального, который резко ответил ему на выпад в эфире шоу. Пользователи сети также разнесли Галкина за то, что он оправдывает Соловьева. Свой пост Навальный опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Галкин ранее заявил, что Навальный своими действиями "играет на дудке ненависти к богатству".

Максим Галкин Politeka

"Когда он обвиняет моего телевизионного коллегу Владимира Соловьева в его недвижимости за границей, якобы нечестно нажитой, у меня возникает вопрос: а почему ты обвиняешь его? Он приносит колоссальные рейтинги своему каналу. "Россия 1" продает рекламу гораздо дороже, благодаря существованию Соловьева", – объяснил юморист.

Именно поэтому, по его словам, канал должен платить Соловьеву большие деньги, и журналист имеет право на них покупать недвижимость где угодно.

Навальный не согласился с доводами Галкина, ответив ему в весьма резкой форме, упрекнув Максима в том, что тот оправдывает "главного лжецы России".

Навальный и Галкин (коллаж) Тhe news and blogs

"Соловьев – государственный пропагандист на государственном телевидении, он готов врать больше других, вот его и держат на экране. Вы говорите о рейтингах и прибылях, которые Соловьев приносит каналу "Россия 1", а я смотрю в таблицу бюджета нашей страны и вижу, что "Россия 1" глубоко убыточна", – парировал Алексей.

По его данным, российский топ-канал в 2018 году из бюджета получил 24,6 млрд рублей. Навальный уточнил, что деньги Соловьеву фактически платят налогоплательщики.

"Я не хочу оплачивать роскошную итальянскую жизнь этого лжеца, лицемера и мерзавца. Тут нет никакой ненависти к богатым", – подытожил блогер.

Пользователи сети поддержали Навального и остро раскритиковали Галкина за то, что он не понимает, о чем говорит и защищает столь сомнительных персонажей. Более того, многие отметили, что Галкин для них "умер как артист".

"Неожиданно! Галкин, ты ли это? В дурь попер, не понимает о чем говорит!" – возмутились пользователи.

"Все! Галкин для меня умер! Омерзительная шестерка режима, была лучшего мнения. Жаль", – добавили другие.

Напомним, скандал вокруг недвижимости Соловьева разгорелся осенью 2017 года. Тогда Навальный оценил ее стоимость в миллиард рублей. Речь шла о трех квартирах в Москве, особняке в Подмосковье и вилле в Италии. Сам же Соловьев заявил, что он много зарабатывает и имеет право на роскошную жизнь в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в программе Hard Day’s Night на телеканале "Дождь" Галкин также удивил заявлением о шоумене и кандидате в президенты Украины Владимире Зеленском.

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