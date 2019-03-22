"Галкин умер!" Муж Пугачевой спровоцировал громкий скандал из-за топ-пропагандиста Кремля

Российский шоумен, муж легендарной певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин оскандалился после участия в программе Hard Day’s Night на телеканале "Дождь", оправдав заоблачные гонорары топ-пропагандиста Кремля, телеведущего Владимира Соловьева.
Галкин спровоцировал на словесную перепалку оппозиционного политика Алексея Навального, который резко ответил ему на выпад в эфире шоу. Пользователи сети также разнесли Галкина за то, что он оправдывает Соловьева. Свой пост Навальный опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
Галкин ранее заявил, что Навальный своими действиями "играет на дудке ненависти к богатству".
Максим Галкин
Politeka
"Когда он обвиняет моего телевизионного коллегу Владимира Соловьева в его недвижимости за границей, якобы нечестно нажитой, у меня возникает вопрос: а почему ты обвиняешь его? Он приносит колоссальные рейтинги своему каналу. "Россия 1" продает рекламу гораздо дороже, благодаря существованию Соловьева", – объяснил юморист.
Именно поэтому, по его словам, канал должен платить Соловьеву большие деньги, и журналист имеет право на них покупать недвижимость где угодно.
Навальный не согласился с доводами Галкина, ответив ему в весьма резкой форме, упрекнув Максима в том, что тот оправдывает "главного лжецы России".
Навальный и Галкин (коллаж)
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"Соловьев – государственный пропагандист на государственном телевидении, он готов врать больше других, вот его и держат на экране. Вы говорите о рейтингах и прибылях, которые Соловьев приносит каналу "Россия 1", а я смотрю в таблицу бюджета нашей страны и вижу, что "Россия 1" глубоко убыточна", – парировал Алексей.
По его данным, российский топ-канал в 2018 году из бюджета получил 24,6 млрд рублей. Навальный уточнил, что деньги Соловьеву фактически платят налогоплательщики.
"Я не хочу оплачивать роскошную итальянскую жизнь этого лжеца, лицемера и мерзавца. Тут нет никакой ненависти к богатым", – подытожил блогер.
Пользователи сети поддержали Навального и остро раскритиковали Галкина за то, что он не понимает, о чем говорит и защищает столь сомнительных персонажей. Более того, многие отметили, что Галкин для них "умер как артист".
"Неожиданно! Галкин, ты ли это? В дурь попер, не понимает о чем говорит!" – возмутились пользователи.
"Все! Галкин для меня умер! Омерзительная шестерка режима, была лучшего мнения. Жаль", – добавили другие.
Напомним, скандал вокруг недвижимости Соловьева разгорелся осенью 2017 года. Тогда Навальный оценил ее стоимость в миллиард рублей. Речь шла о трех квартирах в Москве, особняке в Подмосковье и вилле в Италии. Сам же Соловьев заявил, что он много зарабатывает и имеет право на роскошную жизнь в Европе.
Максим Галкин @maxgalkinru задал мне вопрос. С удовольствием отвечаю: Максим, спасибо за то, что подняли такую важную проблему. Однако, согласиться с Вами не могу. Вы подаёте дело так, как будто Владимир Соловьёв - просто звезда шоу-бизнеса, наподобие американской Опры. Зарабатывает много, значит может покупать себе дома где угодно. Это не так. Соловьев - государственный пропагандист на государственном телевидении. Сейчас он везде и не вылезает с экрана не потому, что талантлив, а потому что в стране ТВ-монополия государства. Соловьёв готов врать больше других, вот его и держат на экране. Была бы реальная конкуренция между ток-шоу и их телеведущими, Соловьёв был бы там, где ему и место - третьесортным радиоведущим. Каким он собственно и был до того, как всех настоящих звезд ток-шоу с нашего телевидения не выгнали, а их программы не закрыли по соображениям цензуры. Максим, вы говорите о рейтингах и прибылях, которые Соловьёв приносит каналу "Россия-1", а я смотрю в таблицу бюджета нашей страны и вижу, что "Россия-1" глубоко убыточна. Ежегодно получает бюджетную дотацию. 24,6 миллиарда рублей за прошлый год. 24 МИЛЛИАРДА, Максим. Этого бы хватило на то, чтобы оплатить операции всем больным детям в стране. Но ушло это на гонорары всяким соловьёвым, а потом превратилось в виллы на итальянском озере Комо. Так что это не Соловьёв приносит. А все мы - налогоплательщики - (и Вы тоже, Максим) приносим деньги ему в карман. И я не хочу оплачивать роскошную итальянскую жизнь этого лжеца, лицемера и мерзавца. Тут нет никакой ненависти к богатым, никакого большивизма. Только здравый смысл. Видео взято с телеканала "Дождь", логотип обрезан не по злому умыслу, а потому что его отрезал инстаграм, делая ролик квадратным.
Как сообщал OBOZREVATEL, в программе Hard Day’s Night на телеканале "Дождь" Галкин также удивил заявлением о шоумене и кандидате в президенты Украины Владимире Зеленском.
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