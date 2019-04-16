Финал шоу "Голос країни-9": украинцы определились с главным претендентом на победу

В воскресенье, 21 апреля, на канале 1+1 состоится финальный, 14 выпуск популярного вокального шоу "Голос країни-9". Украинцы высказали свое мнение относительно того, кто победит в шоу.

OBOZREVATEL провел опрос среди своих читателей, в результате которого выяснилось, что большинство поклонников проекта рассчитывают на победу харизматичного подопечного Тины Кароль Андрея Хайата – за него отдали голоса более 38% участников опроса.

Финалисты шоу "Голос країни-9"

На втором месте с минимальным отрывом и показателем в 37% оказалась представительница команды Дана Балана Оксана Муха.

Третье место заняла подопечная Потапа Карина Арсентьева с 19% голосов, четвертое – яркая Виктория Олейник из команды MONATIK'а.

Результаты опроса OBOZREVATEL

"Голос країни" – популярное талант-шоу, которое выходит в Украине с 2011 года. Формат был изобретен в Нидерландах и быстро разошелся по миру. Особенностью проекта является то, что судьи не видят претендентов на участие до того, как повернутся к ним. Каждый из судей набирает себе команду, ориентируясь только на вокальные данные.

Кто судьи на "Голос країни-2019":

Потап (Алексей Потапенко) – продюсер и рэпер. Некоторое время назад он приостановил успешное многолетнее сотрудничество с певицей Настей Каменских. Сейчас звезды развивают сольную карьеру. Кроме того, Потап занимается продюсированием и раскруткой молодых звезд. В частности, он раскрутил популярную группу "Время и Стекло", а сейчас занимается карьерой участницы последнего сезона "Танців з зірками" Мішель Андраде.

Dan Balan – певец, продюсер и композитор. Он начинал карьеру в группе "O-Zone", потом начал сольную карьеру и добился успеха. Balan является единственным молдавским певцом, который был награжден "Грэмми". Автор и исполнитель мировых и европейских хитов "Chica Bomb", "Justify Sex", "Freedom".

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – певица и телеведущая. Кароль прославилась еще в 2005 году, когда заняла второе место на фестивале "Новая волна". С тех пор она выпустила 6 альбомов, заработала звание Народной артистки Украины, была телеведущей множества проектов и судьей на талант-шоу.

MONATIK (Дмитрий Монатик) – певец, танцор, хореограф и композитор. Начинал карьеру с шоу "Танцюють усі" и "Х-Фактор". За последние несколько лет вошел и прочно закрепился в числе самых популярных и высокооплачиваемых певцов Украины. Был судьей проекта "Голос. Діти-3" і "Танці з зірками-2018".

OBOZREVATEL также предлагает ознакомиться с подробностями полуфинала шоу "Голос країни-9", в ходе которого и определилась четверка финалистов.

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