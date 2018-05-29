"Естественность в моде": солистка "НеАнгелов" озадачила фанов лишним весом

Солистка украинской поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская, известная своими горячими фотосессиями, озадачила фанов в Instagram "располневшим" телом.

На личной странице в соцсети звезда опубликовала две фотографии в обтягивающем боди, при этом на одной из них Каминская с помощью фотошопа "располнела" до неузнаваемости.

"1 или 2? Только честно", - предложила она своим фолловерам выбрать идеальную фигуру.

Пост артистки менее чем за сутки собрал более 20 тыс. лайков. Подписчики посмеялись над эффектом графического редактора, однако нашлись и те, кто уверенно проголосовал за второй снимок.

"Второй. Естественность в моде", "А как по мне, то ни первый, ни второй. Хорошо бы что-то среднее", "Салва, второй снимок - это мы по вечерам, первый - утром", - стали смеяться в комментариях.

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К своему шуточному посту Каминская добавила еще несколько пикантных фото из этой же фотосессии.

#никаплифотошопа 👋🏼 Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 28 Май 2018 в 8:51 PDT

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, звезда "НеАнгелов" поделилась секретом стройности.