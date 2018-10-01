Чем Иглесиас мог заразиться от поцелуя с фанаткой: мнение врача

Знаменитый латиноамериканский певец Энрике Иглесиас, который во время концерта в Киеве 30 сентября поцеловал на сцене фанатку, мог подцепить от нее уйму малоприятных болезней.

Это выяснили журналисты "КП" в Украине" во время общения с врачом-инфекционистом.

"Если у целующихся есть на губах или же во рту ранки или трещинки, то поцелуи становятся такими же опасными как незащищенный секс с незнакомцем. Тут нужно быть очень осторожными. Венерические заболевания через поцелуи не передаются", - рассказал врач-инфекционист Валерий Иваненко.

По его словам, даже выпитая певцом на сцене до этого водка не убережет его от возможных вирусов.

Итак, список заболеваний, которыми Иглесиас мог заразиться через поцелуй с поклонницей:

ОРВИ и грипп. Эти заболевания передаются через слюну. Хватит даже легкого поцелуя с носителем.

Герпес. Вируса очень много в слюне человека, который находится в острой форме заболевания. Однако, герпес, как правило, имеет внешнее проявление и был бы заметен в области рта.

Helicobacter pylori. Это возбудитель болезней желудочно-кишечного тракта - гастритов и язв.

Бактериальный менингит. Это заболевание тоже передается со слюной. Иногда эта болезнь приводит к летальному исходу при отсутствии должного лечения.

Цитомегаловирусная инфекция. Вирус передается, в частности, через слюну. Попадая во внутренние ткани человеческого организма, нарушает их структуру, вызывает переполнение жидкостью и увеличение размеров клеток.

Вирус Эпштейна-Барра, который вызывает мононуклеоз. Передается воздушно-капельным путем. Проявление заболевания происходит спустя примерно месяц после заражения. Опасность в том, что, если инфекцию не распознать или неправильно лечить, она опасна такими осложнениями, как менингит и гепатит.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во время концерта в Киеве известный латиноамериканский певец Энрике Иглесиас поцеловался с фанаткой. Артист вел себя с поклонниками очень просто, не уставал благодарить публику и кланяться.