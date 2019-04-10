79-летний Виторган готовится стать отцом в четвертый раз

Советский и российский актер театра и кино, Эммануил Виторган, который является свекром телезвезды Ксении Собчак и отцом Максима Виторгана, готовится стать папой в четвертый раз.

Так, в декабре 2019 года Виторгану-старшему исполнится 80 лет, его супруге Ирине Млодик – 57. Несмотря на возраст, пара планирует в скором времени очередное пополнение в семье, пишет "Собеседник".

В марте 2018 года у Виторгана родилась дочь Этель, что, по его словам,полностью изменило его жизнь. Теперь же Эммануил планирует "подарить" ей брата или сестру. Отметим, у Виторгана-старшего также есть и взрослые дети от первых двух браков: дочь Ксения (около 50 лет, точный возраст неизвестен) и 46-летний Максим.

Эммануил Виторган с женой и дочкой Комсомольская правда

"Нашей девочке совсем недавно исполнился один годик. Она просто чудо! Как только о ней вспоминаю, сразу начинаю плыть. Я теперь говорю всем: "Рожайте, и как можно больше!" Ведь все последующие поколения должны быть лучше предыдущих", – рассказал артист.

Также Эммануил отметил, что с рождением младшей дочери они с супругой словно помолодели. Ирина, в свою очередь, также подчеркнула, что очень хочет еще одного малыша.

"Этель наполнила нашу жизнь счастьем. У нас спрашивают: "Это правда, что поздние дети уменьшают возраст родителей?" Правда! С появлением Этель у меня лет сорок "ушло" точно", – подытожил Виторган-старший.

Ирина Млодик и ее дочь Этель Uznayvse

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о второй беременности невестки Эммануила Виторгана Ксении Собчак. Так, по словам мамы Собчак Людмилы Нарусовой, в скором времени семья переедет в новый загородный дом, в котором обустроят две детские комнаты. В настоящее время звезда воспитывает сына Платона, рожденного в браке с Максимом Виторганом.

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